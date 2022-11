Bijzondere viering van Noa lang tegen Patro Eisden was geen toeval: Nederlander van Club Brugge wordt papa

Noa Lang was de matchwinnaar voor Club Brugge in de bekermatch tegen Patro Eisden-Maasmechelen met twee goals in de verlengingen. De 23-jarige Nederlander vierde door de bal onder zijn shirt te stoppen en een duim in de mond te steken. Club Brugge heeft op Instagram uitleg gegeven bij die bijzondere viering: Noa Lang en zijn vriendin Blossom de Weerd verwachten een baby.