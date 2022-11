Sint-franciscusziekenhuis Heusden niet bereikbaar

In Heusden-Zolder is het Sint-Franciscusziekenhuis al enkele uren niet bereikbaar via de telefoon en via email door een panne. Dat meldt Diane Mombers, woordvoerster van het ziekenhuis.

“Het Sint-Franciscusziekenhuis heeft momenteel een data- en telefoniestoring. Dit betekent dat we momenteel niet bereikbaar zijn”, aldus Diane Mombers. “De noodprocedures zijn opgestart. We werken naar een zo snel mogelijke oplossing toe.” Voor de patiënten in het ziekenhuis is er geen gevaar. “Het is vervelend dat we niet bereikbaar zijn. Alle geplande activiteiten gaan gewoon door. Ook de spoeddienst blijft fysiek bereikbaar maar telefoneren of mailen kan momenteel niet. We bedanken iedereen alvast voor hun begrip. We hopen dat er snel een oplossing komt.” (zb)