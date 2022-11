Moldaviër plundert 12 bestelwagens bij... beveiligingsfirma in Heusden

Een 31-jarige Moldaviër hangt 18 maanden cel boven het hoofd voor de inbraak in 12 bestelwagens bij Maris Technics in Heusden. Hij ging aan de haal met werkmateriaal zoals boren en slijpmachines. Momenteel zit de verdachte in de cel voor het plegen van een gelijkaardige inbraak in Limburg.

Het was op 28 juni vorig jaar dat het bedrijf langs de Lochtemanweg de inbraak vast stelde. “De inbrekers zijn via het bos achter ons bedrijf tot aan de dubbele omheining geraakt. Die is uitgerust met een alarmsysteem, maar ze hebben zich waarschijnlijk plat op de grond gelegd en zijn zo naar binnen gekropen”, vertelde eigenaar Johan Maris vorig jaar in Het Belang van Limburg. Op de camerabeelden was te zien hoe een gemaskerde man op het bedrijfsterrein rondliep. Een uur later werden twee personen opgemerkt aan de afsluiting.

Rondtrekker

Met dank aan de camerabeelden, gsm-onderzoek en zijn op een klink aangetroffen DNA kwamen de speurders bij een verdachte uit. “Hij is een rondtrekker”, sprak de procureur. “Eerder is de verdachte al geïdentificeerd bij inbraken in Frankrijk. In Oostenrijk en Duitsland is zijn DNA eveneens aangetroffen. Ook in zijn thuisland is hij gekend en kreeg er eerder al zes jaar cel voor een diefstal met geweld. De betichte stond geseind en is op 23 oktober staande gehouden op de luchthaven van Zaventem. Ik vorder 18 maanden cel en 800 euro boete”, aldus het openbaar ministerie.

Tijdens het politieverhoor ontkende de verdachte het licht van de zon. “We hebben hem gewezen op de contradicties tussen zijn uitleg en de objectieve gegevens. Vasthouden aan zijn verklaring zou heel moeilijk zijn. Mijn cliënt ontkent niet langer en is bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen”, pleitte zijn advocaat Steve Geerdens. “Hij is feiten beginnen plegen door de moeilijke leefsituatie in Moldavië. Ik vraag om de straf te milderen. Binnenkort verschijnt hij opnieuw voor quasi identieke feiten.” Verzekeringsmaatschappij Baloise stelde zich burgerlijke partij en vroeg om een schadevergoeding van 30.000 euro. Vonnis op 8 december.