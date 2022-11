Belgen moeten Australië verslaan om door te stoten naar halve finales Billie Jean King Cup, Elise Mertens: “dronk al veel koffie”

Na haar zege op de Masters in de Verenigde Staten trekt Elise Mertens de lijn door op de Billie Jean King Cup in Glasgow. Aan de zijde van Kirsten Flipkens won ze gisteren het dubbelspel tegen Slovakije en redde zo de eer van de Belgen. Vandaag moeten de Belgen van Australië zien de winnen om door te stoten naar de halve finales.

Woensdagmiddag verloor België in groep B met 2-1 van Slovakije. Na twee enkelnederlagen volgde een overbodige dubbelzege voor Elise Mertens en Kirsten Flipkens. De Belgische vrouwen hebben nog een kans op kwalificatie, maar dan moet vandaag gewonnen worden van Australië. Om 11 uur beginnen onze dames eraan.

“Ik voel mij fysiek goed, heb geen last”, reageerde Mertens na haar dubbelpartij gisteren. “Het was natuurlijk een lange reis vanuit de VS met drie vluchten. Maar dat maakt deel uit van de job en ik ben toegewijd om voor België te spelen, anders zou ik hier niet zijn. Ik heb goed kunnen slapen, zeven uur in totaal. De ploeg stond klaar om mij te helpen met de kleine zorgen. Ik dronk ook veel koffie en de adrenaline hielp eveneens. We verloren de ontmoeting, maar je moet naar het positieve kijken. We hebben nog een kans om ons te plaatsen.”

Dan moet er vandaag, donderdag, sowieso worden gewonnen van Australië. “Ik kom net van de baan en we gaan er met het team over praten, maar het is duidelijk dat het enkel spelen een optie is”, aldus Belgiës nummer 1. “Ik ben niet gefrustreerd, want het is voor mij positief dat ik de Masters kon spelen en winnen in het dubbel. Ik ben heel blij te hebben gewonnen en heel fier dat ik hier ben. Ik heb het volste vertrouwen in mijn teamgenoten.”