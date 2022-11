LA Clippers nemen opnieuw de maat van kwakkelende LA Lakers, LeBron James heeft last van blessure

Het blijft maar mislopen voor de LA Lakers in de NBA. Dit keer verloren LeBron James en co de derby bij de LA Clippers met 114-101. Het was de negende overwinning op een rij voor de Clippers in een duel tussen beide stadsgenoten. De laatste zege van de Lakers dateert van juli 2020. LeBron James moest vroegtijdig van het terrein met last aan de lies.

De zeventienvoudig NBA-kampioen telt na elf matchen nog maar twee overwinningen en staat zo voorlaatste in de Western Conference. Het was alweer hun vierde nederlaag op rij. James deed zijn reputatie eer aan met 30 punten, 8 rebounds en 5 assists, maar moest vijf minuten voor tijd mankend van het veld. Bij de thuisploeg kwam Paul George tot 29 punten. Het was voor de Clippers de zevende zege in twaalf duels.

Helemaal in het oosten waren de ogen gericht op Brooklyn en debuterend coach Jacque Vaughn. De voormalige assistent pakte een makkelijke 112-85 zege tegen New York. Kevin Durant liet een ‘triple-double’ (25 punten, 12 rebounds en 12 assists) noteren. Durant scoorde sinds het begin van het seizoen in alle 12 wedstrijden 25 punten of meer. Enkel Michael Jordan (16 wedstrijden in 1988-1989) deed ooit beter.

Milwaukee, tot dusver de best presterende ploeg in de NBA, boekte bij Oklahoma de tiende zege van dit seizoen. Daar hadden de Bucks wel een dubbele verlenging voor nodig. Het werd 132-136. Bij afwezigheid van de geblesseerde topschutter Giannis Antetokounmpo greep Jevon Carter de hoofdrol met 36 punten en 12 assists. De Bucks verloren deze competitie nog maar één wedstrijd, afgelopen maandag in Atlanta.

Verder was er een 127-120 nederlaag van Cleveland bij Sacramento, ondanks 38 punten van Donovan Mitchell. Boston won mede dankzij 31 punten van Jayson Tatum met 128-112 van Detroit.

In het westen leidt Utah het klassement. Het haalde het woensdag met 119-125 bij Atlanta, de tiende zege in dertien duels. Lauri Markkanen tekende 32 punten op.

