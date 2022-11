Roméo Lavia heeft nieuwe coach: Nathan Jones neemt over bij Southampton

Southampton heeft zijn opvolger voor de ontslagen Hasenhüttl al beet. De Saints leggen hun lot in handen van Nathan Jones. De 49-jarige Welshman komt over van tweedeklasser Luton Town en ondertekende donderdag in het St. Mary’s Stadium een contract tot medio 2026. Jones krijgt bij Southampton Roméo Lavia onder zijn hoede.

Jones was sinds mei 2020 hoofdcoach van Luton Town. Hij leidde de kleine club in de Championship naar achtereenvolgens een twaalfde en zesde plaats. Vorig seizoen sneuvelde Luton in de play-offs voor promotie tegen Huddersfield. De club staat momenteel negende in de Championship.

Southampton zette maandag de samenwerking met Ralph Hasenhüttl stop. De Oostenrijker, oud-aanvaller van KV Mechelen en Lierse, was sinds december 2018 T1 bij de Saints, maar overleefde de wisselvallige prestaties van de voorbije maanden niet. Southampton telt na veertien wedstrijden amper twaalf punten in de Premier League, waarmee het op de achttiende plaats staat. Alleen Wolverhampton en Nottingham Forest doen met tien punten slechter. Southampton verloor zondag met 1-4 thuis stevig van Newcastle. Dat bleek de druppel voor Hasenhüttl.

Woensdag haalde Southampton het na strafschoppen (1-1 na pen. 6-5) van derdeklasser Sheffield Wednesday in de zestiende finales van de League Cup. De Spaanse assistent Ruben Selles leidde het team in die match. (belga)