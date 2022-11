Alfred Schreuder na nieuw puntenverlies en ‘rot op’-spreekkoren: “Als het 8-2 wordt, kan niemand iets zeggen”

Alfred Schreuder is niet bang dat de druk zo hoog oploopt dat die onhoudbaar wordt. “Dat heb ik niet in de hand”, zei de geplaagde trainer na het beschamende puntenverlies tegen Vitesse (2-2). “We zijn bezig met de ontwikkeling van het team. En dat proberen we elke dag te verbeteren. Daar doen we met z’n allen ons stinkende best voor.”

De oefenmeester beaamde dat 2-2 tegen Vitesse niet genoeg was, maar hield aan het treffen met de Arnhemmers een iets beter gevoel over dan aan de zeperd tegen PSV. “Het resultaat is teleurstellend, maar we begonnen de wedstrijd uitstekend, creëerden veel kansen en hadden bij rust met 3-1 of 4-1 voor moeten staan. Ook de tweede helft was de start goed. Uiteindelijk kun je ons team alleen verwijten dat we te weinig hebben gescoord en dat bij we bij beide tegengoals niet goed stonden in de omschakeling”, aldus Schreuder.

“Het klopte gewoon niet in de restverdediging. Een gelijkspel is te weinig, maar als ik het spel qua energie, kansen en drive vergelijk met de afgelopen wedstrijd, hebben de spelers het goed opgepikt. Als we geen kansen zouden krijgen, zou ik me zorgen maken. Maar als we dit volhouden en het verdedigend beter gaan doen, heb ik veel vertrouwen in dit team”, hield de trainer de moed erin.

Vitesse zwak gemaakt

“Het voelt wel alsof we in de hoek zitten waar de klappen vallen, ja”, zei hij desgevraagd. “Vitesse een van de slechtste ploegen van de Eredivisie? Dat vind ik niet. Ik denk dat wij Vitesse zwak hebben gemaakt. Als het 8-2 wordt, kan niemand iets zeggen.”

Volgens de trainer is het logisch dat een aantal spelers een gebrek aan zelfvertrouwen leek te hebben. “Als je zelf hebt gevoetbald, weet je dat er na een verloren topwedstrijd altijd extra spanning op zit. Dat is logisch. Als ik kijk hoe ze de hele wedstrijd op het veld hebben gestaan, dan denk ik dat ze een ongelooflijke drive hebben gehad om een goal te maken. En dat er dan onderweg dingen mis gaan, is part of the job. Veel spelers wilden de bal hebben, waren moedig en verstopten zich niet.”

“Ik begrijp de emotie van de mensen als de 1-1 valt”

Dat er door een deel van de fans om zijn ontslag werd gevraagd, ontging Schreuder niet. “Ik loop lang genoeg mee in het voetbal om te weten hoe het werkt. Ik begrijp ook de emotie van de mensen als de 1-1 valt. Mensen proberen een schuldige aan te wijzen. Dat hoort er ook bij. Het is jammer dat het gebeurt. Maar ik heb genoeg meegemaakt, waardoor ik me er niet zo veel van aantrek.”