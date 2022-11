Man vindt 1.000 euro bij bankautomaat en geeft het af bij de gemeente

“Zojuist is een aanzienlijk bedrag afgegeven aan balie van het gemeentehuis Nuenen Geld is ruim n week geleden gepint in Nuenen De pinner vergat om het geld uit de automaat te halen De eerlijke vinder heeft het vandaag ingeleverd. Kan dus afgehaald worden met bewijs in Nuenen”, schrijft de wijkagent van Nuenen, Henk van den Berg, op Twitter. Volgens het Brabants Dagblad gaat het om een man die welgeteld 1000 euro cashgeld vond.

Waarom de vinder een week gewacht heeft met het inleveren van het geld, wordt niet gemeld.