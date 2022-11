Geen WK voor Genk-verdediger Mark McKenzie, ex-doelman Club Brugge wel van de partij

Mark McKenzie, hier in actie in een oefeninterland tegen Zwitserland, ziet zijn sterke prestaties bij KRC Genk niet bekroond met een ticket voor Qatar. — © AFP

De Amerikaanse bondscoach Gregg Berhalter heeft zijn selectie voor het WK voetbal in Qatar (20 november-18 december) bekendgemaakt. Daarin is er geen plaats voor KRC Genk-verdediger Mark McKenzie.

Met Sam Vines (Antwerp) en Bryan Reynolds (Westerlo) vielen nog twee Amerikanen uit de Jupiler Pro League naast de boot. Ex-Club Brugge-doelman Ethan Horvath, die momenteel in de Engelse tweede klasse bij Luton Town keept, is wel van de partij.

In aanvallend opzicht is er veel weelde in de Amerikaanse selectie met Christian Pulisic (Chelsea), Gio Reyna (Dortmund) en Brenden Aaronson (Leeds). Op het middenveld moet Weston McKennie (Juventus) de lijnen uitzetten.

Team USA ontbrak vier jaar geleden op het WK in Rusland. Met een jonge selectie, met een gemiddelde leeftijd van 25 jaar, hopen de Amerikanen in Qatar de knock-outfase te bereiken. Ze treffen in Qatar in groep B Wales (21 november), Engeland (25 november) en Iran (29 november).

Selectie:

Doelmannen: Ethan Horvath (Luton Town/Eng), Sean Johnson (New York City/VSt), Matt Turner (Arsenal/Eng)

Verdedigers: Cameron Carter-Vickers (Celtic/Sch)), Sergiño Dest (AC Milan/Ita), Aaron Long (New York Red Bulls/VSt), Shaq Moore (Nashville/VSt), Tim Ream (Fulham/Eng), Antonee Robinson (Fulham/Eng), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/Dui), DeAndre Yedlin (Inter Miami/VSt), Walker Zimmerman (Nashville/VSt)

Middenvelders: Brenden Aaronson (Leeds United/Eng), Kellyn Acosta (LAFC/VSt), Tyler Adams (Leeds United/Eng), Luca de la Torre (Celta Vigo/Spa), Weston McKennie (Juventus/Ita), Yunus Musah (Valencia/Spa), Cristian Roldan (Seattle Sounders/VSt)

Aanvallers: Jesús Ferreira (FC Dallas/VSt), Jordan Morris (Seattle Sounders/VSt), Christian Pulisic (Chelsea/Eng), Gio Reyna (Borussia Dortmund/Dui), Josh Sargent (Norwich City/Eng), Tim Weah (Lille/Fra, Haji Wright (Antalyaspor/Tur)