Al zeker 115 crèches moesten werking aanpassen door personeelstekort

Tussen juni en oktober moesten in Vlaanderen en Brussel al zeker 115 kinderdagverblijven maatregelen treffen als gevolg van personeelstekort. Het gaat dan onder meer om het aanpassen van de openingsuren, sluitingsdagen of zelfs sluitingsweken inlassen. Dat schrijft VRT NWS, en wordt aan Belga bevestigd door het Agentschap Opgroeien.

Het personeelstekort in de crèches is al langer een pijnpunt, met een recordaantal openstaande vacatures. In de afgelopen vijf maanden kreeg het Agentschap Opgroeien 232 meldingen van 115 kinderopvanglocaties die hun werking moesten aanpassen omdat ze niet genoeg personeel beschikbaar hadden. De cijfers zijn mogelijk een grove onderschatting, aangezien kinderopvanginitiatieven niet verplicht zijn om zo’n maatregelen te melden bij de overheid.

“We roepen kinderdagverblijven alleszins op om wel te melden als er maatregelen genomen worden. Op die manier kunnen we de personeelsnood zo goed mogelijk in kaart brengen en terugkoppelen aan de politiek”, klinkt het bij Niels Heselmans, woordvoerder van Opgroeien. Het agentschap benadrukt ook dat die maatregelen geen invloed hebben op het behalen van subsidievoorwaarden.

De kinderdagverblijven hebben verschillende manieren om met zo’n personeelstekort om te gaan, klinkt het verder. “De meeste kiezen in eerste instantie om de openingsuren aan te passen, zodat ze met een iets kleinere personeelsploeg kunnen werken en ouders hun kinderen nog kunnen blijven brengen. Wanneer er een grotere nood is aan extra kinderbegeleiders, worden mogelijk sluitingsdagen en zelfs -weken ingevoerd.”

De Vlaamse regering kondigde recentelijk een investering aan in de sector en gaat elk jaar 115 miljoen euro extra uittrekken voor de uitbreiding van de kinderopvang. “Elke stap is een stap vooruit om te gaan naar betere verloning en arbeidsvoorwaarden voor kinderbegeleiders. We hopen dat die stappen vooruit er blijven komen, op verschillende vlakken”, besluit Heselmans.