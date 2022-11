“We hadden binnen geen plaats”: politie vindt jongen (9) die zeven maanden bij vriestemperaturen in hondenkennel moest leven

In de Amerikaanse staat North Carolina is in oktober een 9-jarig kind aangetroffen in een hondenkennel in de buitenlucht, terwijl de temperaturen er onder het vriespunt gingen. Drie volwassenen werden inmiddels opgepakt voor kindermishandeling.

De politie onderzocht op 19 oktober een klacht van een anonieme burger. Aan een woning in de stad Lexington vonden ze het jongetje in een hondenkennel, afgesloten met een hangslot. Hij droeg enkel een T-shirt en jeansbroek, in het kennel werden twee dekens gevonden. Volgens de jongen leefde hij al maanden buiten.

Nader onderzoek wees uit dat de jongen al sinds april in dergelijke omstandigheden leefde, omdat zijn familie “geen plaats had in huis”. “Ik werk al 36 jaar als politieagent, maar in al die tijd heb ik nog nooit zoiets gezien”, zei de sheriff van het district tijdens een persconferentie over de zaak.

Drie volwassenen – de vader en de stiefmoeder van de jongen, en een tante van de vrouw die de eigenares van de woning in kwestie is – werden opgepakt voor kindermishandeling. Vijf andere kinderen die ook in de woning verbleven, worden opgevangen door de autoriteiten.