Zondag verdedigt Delfine Persoon in Dubai haar WBC-titel Silver: “Flinke brok”

Zondag 13 november verdedigt Delfine Persoon (37 jaar – 50 kampen, 47 gewonnen) de meervoudige wereldkampioene WBC in het lichtgewicht, in de Coca Cola Arena van Dubai haar wereldtitel WBC Silver in het super pluimgewicht tegen Ikram Kermat, een Duitse met Tunesische roots. Ook de vacante EBU-titel in het super pluim gewicht staat er op het spel.

De kamp tegen Kermat is van enorm belang in functie van die unieke en allicht allerlaatste kans om als onbetwiste wereldkampioene WBC World in het super pluimgewicht afscheid te kunnen nemen van de actieve bokssport.

“Olala, dat is een flinke brok hoor”, zucht Delfine. “En ik kan daar enkel op antwoorden dat ik nu alleen maar denk en handel in functie van de kamp tegen Kermat. Want het heeft echt geen zin te praten over de gordel WBC World als het mogelijk is dat ik die van WBC Silver verlies. Dus focus op zondag en daarna zien we wel.”

Eerlijk, die Kermat is 38 en moeder van twee kinderen en lijkt ons niet in staat Delfine te bedreigen. Met een in vergelijking met dat van Delfine zeer mager palmares van 14 kampen, elf gewonnen. Dus heb ik nog maar eens gebeld naar Malte Mueller, voorzitter van de damessectie van de WBC. Die andermaal bevestigde dat de winnares van zondag de challenger wordt van de Amerikaanse Alicia Baumgardner, de huidige wereldkampioene WBC World super pluim.

“Maar ik las dat Baumgardner eerst tegen de Zuid-Koreaans Choi Hyun-Mi wil boksen om haar de WBA wereldtitel afhandig te maken”, aldus Delfine. “Dus zal het eventueel nog niet voor overmorgen zijn dat ik tegen Baumgardner kan boksen.”

En aangezien Baumgardner én Choi in de portefeuille van “big money” promotor Eddy Hearn zitten, komt dat duel er dus zo goed als zeker. Het heeft dus inderdaad geen zin om nu al verder te kijken dan zondag voor Delfine.

En zo dringen de realiteit en de actualiteit zich weer op na een diepmenselijk moment vorige week zaterdag. Toen was Delfine Persoon één van de zes mensen die de kist van Stijntje Vanbecelaere, alom geliefde medewerker van de club, uit de gemeentekerk van Gits droegen. Samen met Filiep Tampere, Thibaut Georges, Michaël Feys, Léonardo Strynckx en Rutger Biesmand. Allemaal leden van Boxing Team Houtland, op verzoek van de zus van Stijntje.

“Op zo’n moment besef je hoe relatief winst en verlies van een bokskamp zijn”, aldus Delfine. “Dat moment van afscheid van een zeer goede vriend zal me altijd bijblijven.”