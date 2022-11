Duikster heeft magische ontmoeting met octopus, die wel heel dicht komt ‘knuffelen’

Een Canadese vrouw had een magische ontmoeting met een octopus. Tijdens een van haar vele duikexpedities, kwam ze niet alleen oog in oog te staan met een octopus, het dier ‘knuffelde’ haar intens en had grote interesse in haar duikmateriaal. “Nooit eet ik nog calamares”, klinkt het bij de vrouw.

Zeggen dat Andrea Humphreys een ervaren duikster is, is een open deur intrappen. De lerares dook al letterlijk honderden keren, vooral dan in het water van noordelijke Stille Oceaan voor de kust van haar woonplaats British Columbia.

Nu was ze met vrienden aan het duiken, op zoek naar een schuilplaats van een octopus, maar plots zwom er één recht naar haar toe. Het dier naderde snel nam met zijn tentakels haar masker en haar beademingstoestel beet. Haar camera legde mooi vast hoe zijn tentakels groter werden, en haar volledig omhelsde. Het ziet er best wel griezelig uit, maar zo zag Andrea het niet.

“Het kroop gewoon op mijn camera, op mijn lippen, gaf me een knuffel. Deze enorme tentakels hingen over mijn gezicht en mijn masker’, zei Humphreys. “Elke keer dat ik me ervoor terugtrok, bleef de octopus naar me toe komen. Het was gewoon zo geweldig en inspirerend.”

De volgende 40 minuten bleef de octopus in de buurt, inspecteerde haar duikuitrusting en toonde bijzondere belangstelling voor haar camera en de belichting ervan. Ook bijzonder volgens Humphreys: tijdens de hele ontmoeting behield de octopus zijn dieprode kleur en werd die nooit grijsachtig, het kleur dat zo’n octopus aanneemt bij angst of agressie.

De video werd meteen druk bekeken. Andrea vermoedt dat dat komt door de glimp die het bood van een intieme en onwaarschijnlijke connectie met een wezen dat vaak buitenaards lijkt. “Ik heb nog nooit calamares gegeten, en ik zal het nu zeker ook nooit doen”, besluit Andrea.