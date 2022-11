Opnieuw shoot-outs voor Red Panthers, die uiteindelijk gastland Argentinië verslaan

De Belgische hockeyvrouwen hebben in hun vierde wedstrijd voor de Pro League een 2-2 gelijkspel afgeleverd tegen Argentinië, met doelpunten van Michelle Struijk en Ambre Ballenghien. In de shoot-outs in het Argentijnse Mendoza haalden ze het vervolgens met 2-1 en zo pakten ze een bonuspunt.

Zondag speelden de Red Panthers een eerste keer in het Argentijnse Mendoza tegen de olympisch vicekampioen. Toen haalde Argentinië het met 0-1. In hun twee duels tegen Duitsland kenden de Panthers, die gecoacht worden door de Nederlander Raoul Ehren, wisselend succes, met winst en verlies na shoot-outs.

De vierde editie Pro League gaat voor de Belgische hockeyvrouwen pas in mei 2023 verder. Argentinië is de titelverdediger in de landencompetitie. België werd in de vorige editie vierde. (belga)