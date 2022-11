“Ik ben een kerstelfje”: nieuwe single van Samson & Marie zorgt voor winterpret in Gent

Mutsen en sjaals, warme chocomelk, kerstlichtjes en sneeuw. Er heerste een gezellige winterse sfeer op de set voor de opnames van de nieuwe videoclip van Samson & Marie woensdag in Gent. Op 23 november komt hun nieuwste single uit, met de erg toepasselijke naam Het is winter.

“Ik hou van de winter, het is mijn favoriete seizoen”, zegt Marie Verhulst. “Ik ben een kerstelfje en zou het liefst de kerstboom nu al zetten, dus dat het door de clip nu al winter is, vind ik prima. Het liedje pas helemaal bij de winterse sfeer, dus ik vind het erg leuk om te zingen.”

Het is winter gaat over het gezellig samenzijn en leuke dingen doen met familie en vrienden. Op de filmset in Gent was de serre van restaurant Alix dan ook helemaal omgetoverd in een winterse chalet, inclusief (valse) sneeuw. “Ik hoop elk jaar op een witte kerst, als kind al. Het kan voor mij nooit genoeg sneeuwen in de winter. Mensen waarschuwden altijd dat ik dat beu zou worden als ik mijn rijbewijs had en in de file zou staan door de sneeuw, maar ik hou er nog steeds van.”

© fvv

Dat de kerstperiode eraan komt, betekent ook dat het bijna tijd is voor de kerstshows van Samson, dit jaar voor het eerst met Marie in plaats van Gert. “Een kerstshow doen stond in mijn Samson-bucketlist sowieso op nummer één. Als kind ging ik altijd naar alle shows kijken en kende ik alle dansjes. Sinds mijn zestiende werkte ik mee als regieassistent, wat ik ook dit jaar wil blijven doen.”

De show zal dus zonder Gert zijn, maar wel opnieuw met de vertrouwde personages Alberto, de Burgemeester en Van Leemhuyzen. “We zijn ondertussen drie jaar bezig met Samson & Marie, en de jongste kindjes kennen Gert zelfs al niet meer, dus dat komt zeker goed. Ik ben alleszins heel trots dat ik de traditie van de kerstshows mag verderzetten.”

© fvv