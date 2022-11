Poetin gaat niet naar G20 in Bali

De Russische president Vladimir Poetin gaat volgende week niet naar de G20 in Bali. Dat heeft de Russische ambassade in Indonesië gezegd. Rusland zal worden vertegenwoordigd door de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov.

“Het programma van president Poetin wordt momenteel nog opgesteld, mogelijk zal hij wel virtueel deelnemen”, verklaarde Joelia Tomskaja, hoofd protocol bij de Russische ambassade in Indonesië.

De jaarlijkse bijeenkomst van de groep van grote geïndustrialiseerde en opkomende landen (G20) vindt plaats op 15 en 16 november op het Indonesische vakantie-eiland Bali. Het was tot nu toe onduidelijk of Poetin fysiek of virtueel present zou tekenen. De aanwezigheid van Rusland ligt gevoelig. Zo had de Oekraïense president Volodimir Zelenski eerder nog opgeroepen Rusland uit te sluiten van de G20.