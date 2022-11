Minder korting bij grote winkels, superkorting bij kleine retailers: Black Friday wordt dit jaar (noodgedwongen) anders

Net als de Amerikanen, die na Thanksgiving massaal aan het shoppen slaan, wordt ook bij ons sinds enkele jaren uitgepakt met superkortingen op Black Friday. Alleen verwachten experts dat die dag dit jaar helemaal anders zal lopen dan andere jaren.

“Aan de ene kant zijn er winkelketens als het Nederlandse Dille & Kamille en het Belgische kledingmerk Xandres, die er dit jaar niet eens aan meedoen, als verzet tegen de consumptiemaatschappij”, zegt Pierre-Alexandre Billiet, CEO van kennisplatform Gondola. “Aan de andere kant heb je de kleine ketens, die niet meer mee kúnnen in het opbod van promoties.”

Over het algemeen voorspellen retailexperts dat er vooral minder promoties zullen zijn. “Nu de aanvoerproblemen zijn opgelost en de magazijnen weer uitpuilen, zou je er van uit kunnen gaan dat er prijsacties zijn, zodat retailers weer plaats kunnen maken voor andere producten”, zegt retailexpert Jorg Snoeck. Maar dat is slechts ijdele hoop, weet hij. “Ondernemers blijven vandaag vrezen voor (grondstof)prijzen die nog verder zullen stijgen, waardoor ze liever hun producten in stock houden om ze later te verkopen met meer marge.”

Of er dan helemaal niets te rapen valt op Black Friday? “Het zullen vooral de grote ketens zijn, genre Mediamarkt en Inno, die nog kortingen zullen aanbieden. Maar die zullen wellicht minder hoog zijn dan wat we gewend waren”, stelt Billiet.

En tegelijk ga je toch ook op superpromoties botsen, voegt Billiet toe. “Atypische promoties bijna”, zegt hij. “Consumenten leven vandaag, door de stijgende inflatie, met de knip op de portemonnee. Daardoor staat het water vooral kleinere winkels aan de lippen. Want zij verkopen minder.” Gondola verwacht dan ook dat een derde van de retailers eind dit jaar zwaar in de problemen zal komen. “Voor die winkels zijn enorme afprijzingen een manier om nog snel cash geld binnen te halen. Het is, jammer genoeg, de laatste reddingsboei voor een nakend faillissement”, besluit Billiet.