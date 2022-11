Biden: “Banden Elon Musk met andere landen verdienen onderzoek”

De banden van Elon Musk met andere landen “verdienen het om te worden onderzocht”. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden woensdag geantwoord op de vraag of de overname van Twitter door de miljardair een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten.

“Ik denk dat de samenwerking van Elon Musk, en/of zijn technische banden met andere landen een onderzoek waard zijn”, verklaarde Biden, die zijn woorden wikte en woog, tijdens een persconferentie. De president reageerde daarmee op een vraag over de betrokkenheid van de Saudische prins Al-Walid bin Talal bij de overname van Twitter door de baas van autofabrikant Tesla, die de Amerikaanse, Canadese en Zuid-Afrikaanse nationaliteit heeft.

Kort na de overname van Twitter, eind oktober, tweette de Democratische senator Chris Murphy al dat “we ons zorgen moeten maken dat de Saudi’s, die duidelijk belang hebben bij het onderdrukken van politieke uitingen en het beïnvloeden van de Amerikaanse politiek, nu de op één na grootste eigenaar zijn van een belangrijk sociaal netwerkplatform”.

Voor Joe Biden is het sowieso de moeite waard om te onderzoeken of Musk – “en ik suggereer niet dat hij dat doet – iets ongepast doet, dat is alles wat ik erover kan zeggen”.