Dramatisch ongeval met lid Speciale Eenheden laat kinderen als wees achter: vader op slag dood, moeder hersendood verklaard

Ze blijven als wees achter, twee jonge kindjes van een Kameroens gezin dat maandag betrokken raakte bij een dramatisch verkeersongeval in Evere. Vader Marcelin was op slag dood, moeder Thérèse is intussen hersendood verklaard en ook hun baby van 4 maanden stierf. Nog een ander kindje raakte gewond, een ander broertje zat op school. Een lid van de Speciale Eenheden van de federale politie, op pad met een opmerkelijk busje, kon een aanrijding niet vermijden.