REACTIES. Bij Club Brugge beseffen ze dat het beter moet, Stijn Stijnen is vooral fier: “Met een andere keeper kwalificeert Patro zich”

Club Brugge had het woensdagavond op het veld van Patro Eisden Maasmechelen niet onder de markt in de zestiende finales van de bekercompetitie. Pas in de verlengingen maakte de landskampioen het verschil.

“Ik kan niet fier genoeg zijn op mijn groep, die gevochten heeft en gedisciplineerd gespeeld heeft”, reageerde een fiere, maar hese Patro-coach Stijn Stijnen. “We hebben iets neergezet. Het stond goed bij ons, Club geraakte er moeilijk door. We hebben op de juiste momenten tegen geprikt, maar niet gescoord. Er stond dan ook een wereldkeeper in het doel bij de tegenstander. Met een andere keeper kwalificeert Patro zich.”

“We wisten dat zij fysiek een moeilijk bespeelbare ploeg zijn”, aldus Carl Hoefkens. “Ik vergelijk het met een FA Cup-wedstrijd: het werd een echte fysieke slag. Het moet in balbezit beter bij ons, we hadden het moeilijk om de ruimtes te vinden. We moeten meer doen, dat steekt niemand weg. Maar het is wel zo dat ik karakter heb gezien van mijn ploeg. Ik wil Patro feliciteren met de manier waarop zij vandaag gespeeld hebben. Of het erover was? Op bepaalde momenten misschien een klein beetje, maar dat mag. Ze hebben het recht om ons zo op te vangen. Tegen Antwerp gaan we zeker meer moeten brengen.”

Simon Mignolet was dus (alweer) de grote uitblinker. “Ik had het voorspeld dat het geen gemakkelijke avond zou worden”, reageerde de Brugse doelman. “Maar je moet het wel beter doen en je moet het jezelf makkelijker maken. We weten dat het beter moet. Het mentale speelt een rol en hier had je alles te verliezen. Daarom is het belangrijk dat we doorstoten, want anders zouden de kopjes nog meer naar beneden gaan. We kunnen nu kijken naar de werkpunten en na de match tegen Antwerp is er tijd genoeg om die zaken bij te schaven.”

Mignolet was dan wel de sterkhouder, Noa Lang besliste de wedstrijd met twee (late) goals. “Hij heeft op het veld laten zien dat hij belangrijk kan zijn. Als hij naast de grasmat rustig blijft, dan kan hij een heel erg goeie voetballer worden”, besloot Mignolet.