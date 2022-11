Ook tegen Vitesse grijpt Ajax naast de zege, positie van coach Alfred Schreuder staat meer dan ooit ter discussie

Ajax strompelt als een aangeslagen bokser richting de winterstop. Twee mokerslagen van Million Manhoef, de zoon van vechtsporter Melvin Manhoef, zorgden ervoor dat het elftal van Alfred Schreuder tegen Vitesse niet verder kwam dan een 2-2-gelijkspel. Na de nederlaag in de topper tegen PSV lijden de Amsterdammers opnieuw duur puntenverlies. Daardoor is het zo goed als uitgesloten dat Ajax als koploper de winterstop in gaat en neemt bij de fans de roep om het ontslag van Schreuder toe.

Na het debacle tegen PSV waren twee vragen interessant. Hoe verstandig het was om uitstel te vragen voor het aanvankelijk op 29 oktober vastgestelde duel met de Arnhemmers vanwege het Champions League-treffen met Rangers FC. Maar vooral hoe Ajax de pijnlijke nederlaag tegen PSV had verteerd. De antwoorden luidden: onverstandig en slecht.

Schreuder bracht tegen Vitesse een fel gewijzigd elftal op de mat. Dat leverde meteen ook resultaat op. De als linksbuiten gestarte Steven Bergwijn lepelde de bal in de zesde minuut slim voor en Dusan Tadic werkte met de punt van de schoen de bal binnen. Daarna verzuimde Ajax het om de wedstrijd dood te maken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het missen van de kansen kwam de thuisclub duur te staan, want nadat een volley van Matus Bero nog met de grootste moeite door Remko Pasveer uit zijn doel was geranseld, stond het in de 25e minuut weer gelijk. Manhoef ging er na knullig Amsterdams balverlies vandoor, werd geen strobreed in de weg gelegd en trapte het leer voorbij Pasveer. Diezelfde Manhoef zorgde een kwartier voor tijd zelfs voor een voorsprong. Met een goed geplaatst schot liet hij Pasveer kansloos. Een pijnlijke nederlaag leek in de maak, tot invaller Lorenzo Lucca (net als tegen PSV, red.) de bal tegen de netten kreeg en zo een punt uit de brand sleepte.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© EPA-EFE

Wat met Alfred Schreuder?

Voor Schreuder breken spannende tijden aan. De Ajax-trainer heeft na het vertrek van Erik ten Hag grote schoenen te vullen, werd geconfronteerd met een leegloop van de selectie en leek de tijd te krijgen om een nieuw elftal te boetseren. Maar hij is ook de eerste trainer ooit die 105 miljoen mocht investeren. Het voetbal is niet om aan te gluren, de resultaten zijn belabberd en zijn sommige fans zijn hem nu al zat. Het is de vraag hoe de clubleiding daarmee omgaat. Bij puntenverlies in Emmen wordt zijn positie verder verzwakt. De supporters roepen alvast om zijn ontslag. Het is nog maar de vraag of het Amsterdamse bestuur gehoor geeft aan die roep.