Commotie in Westerlo nadat de thuisploeg in de slotseconden een penalty claimde. “Ik denk dat het een duidelijke penalty was”, vertelde Westerlo-spits Kyan Vaesen daarover. “Maar daar moeten we het niet op steken. Want we voetbalden goed, creëerden een hoop kansen en hadden het al vroeger moeten afmaken.”