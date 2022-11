Antwerpen

Een van de investeerders in het luchtvaartbedrijf van ex-Rode Duivel Radja Nainggolan, is cocaïnesmokkelaar Ibrahim Ahmadoun. Die werd in de Verenigde Staten veroordeeld, omdat hij in opdracht van terreurorganisatie Hezbollah 1.100 kg cocaïne moest uithalen op de luchthaven van Deurne.