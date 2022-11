Winst in Euroleague voor Ismael Bako en Kim Mestdagh

Ismael Bako (2 rebounds) won in het Italiaanse duel in de Euroleague met 59-64 en met Virtus Bologna van Milaan. Voor Bologna de derde zege uit zeven wedstrijden. Na 34 speeldagen is de top 8 van de achttien ploegen geplaatst voor de kwartfinale. In de Euroleague Women realiseerde Kim Mestdagh (4 punten, 6 rebounds, 1 assist) met het Italiaanse Schio een overtuigende 71-54 overwinning tegen het Spaanse Salamanca. Voor Schio in poule B meteen 2 op 3. Nog in groep B neemt Kangoeroes Mechelen het donderdagavond (20u30, De Schalk Willebroek) op tegen het Spaanse Girona. Van de twee groepen van acht stoot de top-4 door naar de kwartfinales. In poule A zit Fenerbache Istanbul met Emma Meesseman. De Belgian Cat, die bijna klaar is na een kuitblessure voor haar comeback, zag Fenerbache een eerste keer juichen in de Euroleague Women: 95-89 versus het Griekse Olympiakos Piraeus.Sterke Hind Ben Abdelkader en Serena-Lynn Geldof in FIBA Europe Cup,In de FIBA Europe Cup was er een sterke prestatie van Belgian Cat Hind Ben Abdeldader (17 punten, 4 rebounds) die in poule J met 81-50 en met het Franse Villeneuve D’Ascq won van het eveneens van Frankrijk afkomstige Roche. In poule I verloor Castors Braine met 54-63 van Cadi La Seu. Elise Ramette tekende bij de Spaanse ploeg voor 4 punten en 3 assists. Nog in groep I acteerde Serena-Lynn Geldof (13 punten, 7 rebounds, 2 assists) sterk en won met Zaragoza met 54-81 van het Luxemburgse Grengewald. Billie Massey (2 punten, 4 rebounds, 1 assists) en tweelingzus Becky Massey (9 punten, 5 rebounds, 2 assists) verloren met het Spaanse Estudiantes Madrid (poule H) met 66-54 van het Spaanse Bizkaia.