Patro Eisden plooit pas in verlengingen, Club Brugge komt met schrik vrij

Bijna eentje voor de geschiedenisboeken. Het kleine maar dappere Patro Eisden dat in een volgepakt Patrostadion ei zo na het machtige Club Brugge uit de beker wipte. Het mocht niet zijn. Goliath velde David in de verlengingen met twee doelpunten van Lang: 0-2.

De verrassing van Stijn Stijnen voor de meegereisde aanhang van Club Brugge? Een hele avond gratis drank. Geen betere manier om zijn voormalige supporters een warm welkom te heten in een volgepakt Patrostadion. Het zou het enige zijn wat Stijnen zijn ex-club cadeau zou doen. In zijn basiselftal had de Patro-coach geen verrassingen in petto. Yassin Gueroui was op tijd hersteld van zijn oogkasblessure en speelde met een gezichtsmasker. Bij Club Brugge speelde Hoefkens nagenoeg met zijn typeploeg. Van de gevestigde waarden startte alleen Hans Vanaken op de bank. Spits Cyle Larin stond voor de eerste keer aan de aftrap sinds begin september.

© Bart Borgerhoff

Beter dan Porto en Atletico

Vierduizend toeschouwers waren getuige van hoe de landskampioen 104 minuten zijn tanden stuk beet op de Maasmechelse defensie. Porto slikte in de heenmatch in de Champions League al na 15 minuten een eerste Brugse tegengoal, Atletico hield op Jan Breydel slechts 36 minuten stand. Patro daarentegen haalde wel het rustsignaal zonder kleerscheuren. Strak in de organisatie, met het mes tussen de tanden en met een gezonde dosis lef op de tegenaanval. Vooral de snelle flanken Bounou en Bamona deden Club pijn in balverlies. De eerste grote kans was voor de thuisploeg. Op een vrije trap van Kis dook Ferber gevaarlijk op aan de eerste paal, Mignolet stond op de goede plaats om zijn deviatie op de lijn te redden. Behalve een flauw afstandschotje van Buchanan stelde Club Brugge daar weinig tegenover. Net voor de rust kon Club toch één keer dreigen: een schot van Larin in de zestien werd in extremis afgeblokt door Kis.

© Bart Borgerhoff

Mignolet en Lang redden Club

Ook na de pauze was de eerste kans voor Patro. Ferber mikte zijn schot naast de verste paal. Club reageerde met een grote kans voor Larin op het uur. Op voorzet van Nielsen knalde de Canadees in één tijd naast. Het antwoord van Patro volgde via een uitbraak van Bounou, maar opnieuw stond Mignolet pal. Met de inbreng van Vanaken voor Sowah maakte Hoefkens duidelijk dat het stilaan money time werd voor zijn ploeg. Veel baatte het niet. Op grote kansen voor Bounou en Valcke moest Mignolet, de enige Bruggeling op niveau, alles uit de kast halen om verlengingen in de wacht te slepen.

Op het einde van de eerste verlenging zorgde Lang op aangeven van Vanaken dan toch voor de bevrijdende treffer voor Club. Een moegestreden Patro probeerde nog te reageren maar incasseerde net voor affluiten nog een tweede treffer van Lang. Een zwaar verdict voor Patro dat op basis van de betere kansen de kwalificatie zeker niet gestolen zou hebben.

© BELGA

Patro: Belin; Dijkhuizen, Renson, Corstjens, Kis (112’ Cuypers); Gueroui (84’ Verburgh), Pietermaat; Bounou (83’ Valcke), Ferber (91’ Milts), Bamona; Sam Bruce.

Club Brugge: Mignolet; Odoi, Mechele, Meijer; Nusa (84’ Sandra), Nielsen (119’ Audoor), Onyedika, Sowah (66’ Vanaken), Buchanan (90’ Sobol); Larin, Lang.

Doelpunten: 104’ Lang 0-1, 117’ Lang 0-2

Gele kaarten: 29’ Onyedika, 64’ Bounou, 68’ Vanaken, 71’ Gueroui, 74’ Sam Bruce, 94’ Dijkhuizen,

Rode kaarten:

Scheidsrechter: Quentin Pirard

Toeschouwers: 4.000 (uitverkocht)