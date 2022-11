LEAGUE CUP. Arsenal en Sambi Lokonga uitgeschakeld na nederlaag tegen Brighton, ook Chelsea kan Manchester City niet afstoppen

Brighton en Manchester City hebben hun goede competitievorm ook in de League Cup doorgezet. Arsenal en Chelsea waren het slachtoffer van dienst. Verder schakelde Nottingham Forrest, degradatiekandidaat in de Premier League, Tottenham Hotspur uit.

In de derde ronde van de Engelse League Cup heeft Brighton met 1-3 gewonnen tegen Arsenal. Albert Sambi Lokonga was titularis bij de Gunners. Bij Brighton kreeg Leandro Trossard rust.

Competitieleider Arsenal kwam na 20 minuten op voorsprong via Nketiah. Enkele minuten later hing Welbeck (27.) de bordjes alweer gelijk vanop de stip. Vlak na rust zorgde Mitoma (58.) voor de 1-2 voorsprong. Lamptey (71.) zette 20 minuten voor tijd de eindstand op het bord.

Rode lantaarn Nottingham Forrest verrast en schakelt Tottenham uit

Nog in de derde ronde won Nottingham Forest van Tottenham met 2-0. Bij Nottingham stond Orel Mangala in de basis. De hekkensluiter in de Premier League klom vlak na rust op voorsprong via Lodi (50.). Enkele minuten later verdubbelde Lingard (57.) de score.

Sergio Gomez (ex-Anderlecht) krijgt nog eens zijn kans in makkelijke bekerzege tegen Chelsea

In de topaffiche van de derde ronde won Manchester City met 2-0 van Chelsea. Bij City kreeg Kevin De Bruyne rust van coach Guardiola. Een dominant Manchester City kon pas na de rust een eerste keer scoren. In minuut 53 zorgde Mahrez voor de 1-0. Vijf minuten later scoorde Alvarez (58.) het tweede doelpunt en zette City zo op weg naar een makkelijke overwinning.

Liverpool heeft strafschoppen nodig om Derby uit te schakelen

De grootste verrassing kwam bijna van Derby County. Derby, dat uitkomt in de League One, hield Liverpool goed in bedwang. Hoewel zelf amper voor gevaar kon zorgen, was ook Liverpool niet bij machte om tot scoren te komen. Een strafschoppenreeks moest uiteindelijk voor de beslissing zorgen. Reservedoelman Kelleher toonde zich daarin de sterkste. De doelman pakte maar liefst drie strafschoppen en zorgde zo eigenhandig dat Liverpool doorgaat naar de volgende ronde.