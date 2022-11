LA LIGA. Crisis loert om de hoek bij Atlético na pijnlijke nederlaag tegen Mallorca, Adnan Januzaj gaat kopje-onder tegen ex-club Sociedad

In de Spaanse La Liga heeft Adnan Januzaj ex-club Real Sociedad geen peer kunnen stoven. Sevilla verloor in eigen huis met 1-2 van Sociedad nadat het een uur met negen verder moest. Dankzij de nederlaag komt Sevilla gevaarlijk dicht bij de degradatiezone. Sociedad duikt dan weer de top drie binnen.

Met de wedstrijd tussen Sevilla en Real Sociedad waren alle ogen gericht op Adnan Januzaj. De Rode Duivel verliet Sociedad afgelopen zomer als vrije speler voor een avontuur bij Sevilla. Januzaj kon nog niet echt overtuigen bij zijn nieuwe club en begon ook tegen zijn ex-club op de bank.

Januzaj zag vanop de bank hoe nog een oude bekende voor het openingsdoelpunt zorgde. Alexander Sörlöth, ooit nog aan de slag bij AA Gent, bijzonder knap de score opende. De Noor kreeg op de rand van het strafschopgebied te veel ruimte en werkte de bal met een knap lobje voorbij doelman Bounou.

De thuisploeg was van slag na die achterstand en zat even later, na dom rood van Rakitic en Nianzou en de 0-2 van Mendez helemaal met de handen in haar. Boeken dicht, zou je denken. Maar Rafa Mir zorgde net voor de rust toch nog voor wat spanning door de aansluitingstreffer tegen de netten te trappen.

Sociedad speelde daarna de wedstrijd rustig uit. In minuut 89 mocht Adnan Januzaj nog invallen. In de stand staat Sevilla pas 17e met 11 punten. Sociedad springt door de zege de top drie binnen.

Crisis bij Atlético: Muriqi zadelt Carrasco en Witsel met één op negen op

Atletico Madrid verloor verrassend tegen Mallorca met 1-0. Zowel Axel Witsel als Yannick Carrasco stonden in de basis bij Atlético.

In een gelijkopgaande partij kwam Mallorca na een kwartier op voorsprong dankzij Muriqi (16.). Alvaro Morata kon meteen de bordjes gelijk hangen, maar de VAR had buitenspel gezien en keurde het doelpunt af. Na rust slaagde Atletico er niet in nog te scoren.

In het klassement blijft Atletico zo steken op een zesde plaats. Mallorca klimt door de zege naar de tiende plaats.

Tienkoppig Almeria en invaller Ramazani houden Getafe in bedwang

Nog op de 14e speeldag in La Liga heeft Almeria met 1-0 gewonnen tegen Getafe. In een potige wedstrijd kwam Almeria vlak voor het halfuur op voorsprong via Baptistao (26.). Twintig minuten voor tijd mocht Largie Ramazani invallen voor Almeria, waar verdediger Ely nog voor spanning zorgde door een tweede gele kaart te pakken. Getafe kon ondanks het mannetje meer niet scoren. In de stand springt Almeria zo over Getafe naar de 14e plaats met 16 punten.