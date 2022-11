SERIE A. Roma en Atalanta verspelen punten, Inter profiteert optimaal en duikt de top vier in

Inter Milan heeft optimaal geprofiteerd van het puntenverlies van zijn concurrenten. Nadat Atalanta eerder op de dag verloor en AS Roma niet verder kwam dan een 1-1-gelijkspel, speelde Inter wel een uitstekende partij. De Nerazzurri speelde Bologna van de mat en springt zo naar de vierde plek in het klassement.

De laatste overwinning van Lecce dateerde al van 16 september. De ploeg van coach Baroni is dan ook volop in de degradatiestrijd verwikkelt, al was daar op het veld weinig van te merken. Hoewel Atalanta wel de meerderheid van het balbezit had, was het de thuisploeg die na een half uur meteen een mokerslag uitdeelde.

Eerst kopte Federico Baschirotto zijn team op voorsprong. Enkele minuten later was het aan ploegmaat Federico Di Francesco om de score te verdubbelen. Twee doelpunten op twee minuten? Dat zorgde zelfs bij het immer georganiseerde Atalanta voor onrust. De troepen van coach Gasperini beseften dat er een versnelling hoger geschakeld moest worden. Dat leverde ook meteen een doelpunt op. Duvan Zapata bracht zijn team nog voor de rust opnieuw in de wedstrijd.

Na de pauze zetten de bezoekers nog alles op alles om de gelijkmaker te maken, maar scoren lukte niet meer. Lecce pakt zo verrassend de drie punten en klimt naar de zestiende plek in de stand. Atalanta laat het na om naast AC Milan op de tweede plek te komen.

© REUTERS

Roma vergeet het af te maken tegen Sassuolo

Na het verlies in de Romeinse stadsderby waren ze bij AS Roma gebrand op eerherstel. José Mourinho had zijn team dan ook ingepeperd dat het beter moest dan tegen Lazio. Maar die boodschap hadden zijn manschappen duidelijk niet goed begrepen. De Romeinen kregen de bal van Sassuolo, maar deden daar opvallend weinig mee. Het mocht van geluk spreken dat doelman Sczeszny bij de pinken was en Sassuolo op enkele snedige counters van een voorsprong hield. Beide ploegen doken dan ook met een brilscore de rust in.

Ook na de pauze bleek scoren een moeilijke opgave. Pas tien minuten voor tijd kon Tammy Abraham de ban breken voor de bezoekers. Roma leek zo in extremis toch de drie punten mee naar huis te nemen, maar Pinamonti besliste daar eigenhandig anders over met een late gelijkmaker. Roma zakt zo naar de vijfde plek in het klassement.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© AP

Inter haalt stevig uit tegen Bologna

Door het puntenverlies van zowel AC Milan, Atalanta en AS Roma, kon Inter (nog steeds zonder de geblesseerde Romelu Lukaku) een uitstekende zaak doen in het klassement.

Even leek het erop dat ook Inter met de punten ging gooien na een vroeg doelpunt van Lykogiannis. Maar na de gelijkmaker van Dzeko, was de trein vertrokken. Dimarco en Martinez zorgden nog voor de rust voor de comfortabele 3-1. Na de pauze zette Dimarco, Calhanoglu en Gosens de puntjes op de i.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dankzij de zege springt Inter naar de vierde plek in het klassement. Napoli blijft wel de onbetwiste leider met elf punten meer dan de ploeg van Romelu Lukaku.

Nog in de Serie A hield Fiorentina de drie punten thuis tegen Salernitana. Luka Jovic zorgde negen minuten voor tijd voor de bevrijdende 2-1.