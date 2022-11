Het druk besproken toilet van Gert Verhulst en de bekentenis van James Cooke: Dit was ‘De allerslimste mens’

’t Is bijna gebeurd, donderdag is het de finale, maar woensdagavond mochten Liesbeth Van Impe, Delphine Lecompte en Danira Boukhriss-Terkessidis het tegen elkaar opnemen in de halve finale. Wat dat gegeven heeft, leest u hieronder. Met een bijzondere bijrol voor het toilet van Gert Verhulst en een specifiek probleempje van James Cooke.

De winnaar van woensdagavond:

Liesbeth Van Impe is de eerste finaliste.

De verliezer:

Delphine Lecompte sneuvelt vlak voor de eindmeet.

De nieuwkomer van donderdagavond:

Daar is de beste speler van het seizoen weer: Bart Cannaerts

De beste quotes:

Er doen drie dames mee. James Cooke: “Het zijn drie totaal verschillende types.” (wijst naar Erik Van Looy) “En gij die daar zo staat. Nu nog een muur tussen, en ’t is Blind date.”

***

James Cooke over waarom hij denkt nooit viagra nodig te hebben: “Ik heb dat (erecties, red.) te pas en te onpas. Ik ben 38 en ik heb dat nog altijd. In een meeting. Bweut. Ik heb hem al gehad hier, ja.”

Jan Jaap van der Wal wandelt naar het publiek: “Is hier nog een plekje?”

Cooke: “Nog mannen die dat hebben. Handen omhoog?”

Van der Wal: “Of pik omhoog!”

Het mooiste moment:

Geen toilet zo druk besproken in De slimste mens als dat van Gert Verhulst. Want dat is een Japanse wc, met een waterstraaltje. “Los in uw poepegaatje”, aldus Cooke. Waarop Van der Wal de juiste vraag stelt: “Je krijgt dan water in je aarsgat. Dan is het wel vochtig, toch?” Maar Cooke heeft ook de juiste antwoorden: “Stop, er komt een föhntje.” Van der Wal kan zijn oren niet geloven. Zeker niet wanneer hij hoort dat het toilet drie jaar eerder al eens ter sprake kwam. En James Cooke er sindsdien ook eentje kreeg. Van der Wal: “Ik wil ook even zeggen: ik hoef er níét één. Laat dat ding thuis. Ik heb wc-papier!” We hopen dat ze dat genoteerd hebben.

De tussenstand

1 Bart Cannaerts (17 afleveringen)

2 Danira Boukhriss-Terkessidis (12 afleveringen)

3 Jonas Geirnaert (5 afleveringen)

4 Liesbeth Van Impe (4 afleveringen)

5 Delphine Lecompte (4 afleveringen)