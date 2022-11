Buffalo’s op een drafje voorbij Dessel Sport: Hong loodst AA Gent naar de 1/8-finales

Bij de thuisploeg stond de clash met de bekerwinnaar van 2022 volledig in het teken van ‘genieten’. Voor de ploeg uit de bakermat van ‘Graspop’ was het ook een welgekomen afleiding want in 1ste Amateurklasse kampeert het op een magere zeventiende positie. Hein Vanhaezebrouck roteerde duchtig en bracht een onuitgegeven elftal aan de aftrap, inclusief debutant Cederick Van Daele, de aanvoerder van Jong AA Gent.

De bezoekers wilden de klus zo snel mogelijk klaren en dat lukt aardig: Hauge speelde Depoitre aan en die legde goed af tot bij Hong. De Zuid-Koreaan aarzelde niet opende al in de openingsminuut de score (0-1). Gent zat meteen op rozen en toen Hauge ook nog eens Van Daele door de buitenspelval loodste, stond het meteen 0-2. Bij de thuisfans was van de feeststemming al niets meer te merken.

Dessel maakte in dat openingskwartier werkelijk niets klaar en de Gentse aanvalsgolven bleven maar komen. De lokale verdedigers hapten naar adem en waren maar wat blij dat de inspiratie bij Fofana en Depoitre niet altijd even sterk aanwezig was. Dessel stapelde de slordige inspeelpasses echter op en kwam dan ook slechts zelden in de buurt van Roef die nog eens in actie kwam.

Onbekommerd Gents voetbalavondje

De boeken konden helemaal dicht toen Hong en Depoitre de thuisdefensie nog eens aan flarden speelden. Hong dook op voor Geladé en die mocht meteen een derde keer de bal uit zijn netten vissen. Even later kon de thuisdoelman zich toch eens onderscheiden door een vrije trap van Castro-Montes van onder de lat te likken. Het was slechts uitstel van executie want amper een minuutje later maakte Depoitre er al 0-4 van.

Dit doelpunt was het sein voor de Gentenaren om de voet van het gaspedaal te halen maar toch volgden er voor rust nog enkele kansjes voor Depoitre en een resem Gentse hoekschoppen maar uiteindelijk haalde Dessel toch met enig geluk de rust met ‘slechts’ 0-4 op het scorebord.

Na rust bleven Ngadeu en Hong in de kleedkamer. Hjulsager en Okumu kregen zo toch nog wat speelminuten. Bij de thuisploeg werd er ook tweemaal gewisseld. Goor (zoon van ex-Rode Duivel Bart) en Geukens kregen ook nog even de kans om te proeven van de bekersfeer. Echt genieten zat er niet meteen in. Hjulsager had er wel zin in en hij bracht al gauw de forfaitcijfers op het scorebord.

Het bleef ook na de pauze een pot eenrichtingsvoetbal, ook al lag het tempo bij de Buffalo’s nu ook wel iets lager. Dessel was al lang blij wanneer de bezoekers even op eigen helft kampeerden. Zo bleef het ook na rust een zeer faire partij. De thuisspelers lieten zich in geen geval betrappen op natrappen of andere symptomen van frustraties. Depoitre en Hauge kregen nog hun kansjes maar hun visier stond toen al niet meer zo scherp.

Vanhaezebrouck bracht met nog een goed kwartier op de klok ook nog eens het trio Odjidja, Cuypers en Salah. Het zorgde voor een kleine opstoot van Gentse aanvalsdrift. Vooral Salah - luidkeels aangemoedigd door de Gentse fans - wilde maar wat graag nog even punten scoren bij zijn coach. De jonge Brusselaar bediende subtiel Hauge maar de Noor kopte al te slap in de handen van Geladé.

Uiteindelijk haalde Dessel het einde zonder verder averij op te lopen. Bij de bezoekers enkel maar tevreden gezichten. AA Gent bekert zonder kleerscheuren verder en tankte meteen ook weer wat extra vertrouwen met het oog op die laatste competitiewedstrijd op bezoek bij Kortrijk.

Dessel Sport: Geladé; Swerten (46’ Goor), Kolen (46’ Geukens), Smolders, Ghislain; Vanhaen, Cerigioni (71’ Peeters), Versmissen, Breugelmans (71’ Mekkaoui); Haagen, Osei-Berkoe

AA Gent: Roef; Castro-Montes, Ngadeu (46’ Okumu), Godeau; Van Daele; Owusu (73’ Cuypers), De Sart, Hauge, Hong (46’ Hjulsager), Fofana (73’ Salah); Depoitre (73’ Odjidja)

Doelpunten: 1’ Hong 0-1, 8’ Van Daele 0-2, 20’ Hong 0-3, 25’ Depoitre 0-4, 49’ Hjulsager 0-5

Gele kaarten: /

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Kevin Debeuckelaere