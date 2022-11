Invaller Kaya verlost zwoegende Kanaries tegen Meux

Geen hapklare brok voor STVV in de zestiende finales. RFC Meux uit tweede amateur streed zich ei zo na foutloos door de reguliere speeltijd. Een onmondig STVV moest rekenen op invaller Fatih Kaya om de kwalificatie te verzekeren in de slotfase.

Lang geleden, maar woensdagavond zat de nostalgische Tribune Zuid op Stayen nog eens eivol. Stadionomroeper Ivo Hendrickx moest zelfs meedelen dat Waalse fans die geen stekje vonden achter het doel, zich naar Tribune West of Oost dienden te begeven. Net geen duizend Meux-supporters – 974 om precies te zijn - waren naar Sint-Truiden afgereisd. Feest hadden ze aangekondigd, feest zou het worden.

© Karel Hemerijckx

Bernd Hollerbach vond het allemaal oké, hij wilde vooral zien hoe zijn youngsters Stan Van Dessel en Matte Smets het er vanaf brachten gezien hun startkans. Die voetbalden het balbezit wel bij mekaar, maar echt grote kansen kregen de Kanaries niet in het eerste halfuur. De bezoekende aanhang moest op zijn beurt wachten tot in minuut dertig toen Bauer even balverlies leed. Kinif kreeg Jo Coppens een eerste keer plat. Tribune Zuid daverde meteen als vanouds. Kinif genoot en testte opnieuw de vuisten van Coppens. Rammelende tribuneplaten zowaar. ‘Allez! Les supporters sont là!’

Hayashi en Bruno hadden begrepen dat ze de Meux(te) toch best niet te veel vertrouwen lieten tanken. Bruno zette heerlijk voor vanop rechts, Hayashi kwam een voetje tekort om binnen te punteren. Elke Truiense aanval die gepareerd werd door de groenwitten, werd gevierd. Bruno werd er wat nerveus van, de kleine kansjes verkwanselde hij te makkelijk. Ook Hollerbach zwaaide voor het eerst met de armen. Dan toch niet het volste vertrouwen in een goede afloop?

Na rust mocht Meux in de richting van de eigen aanhang aanvallen. De Truiense prikken? Die bleven maar uit. Eens aan de zestien ontbrak de kwaliteit. Het was wachten op enige vermoeidheid bij de (groenwitte) amateurs. Hollerbach wond zich meer en meer op om de slechte passes van Hashioka en Bruno. Zijn wissels hadden de laastste maanden telkens gerendeerd. Via een stel invallers dan maar… Triple wissel bij STVV.

© BELGA

Boya en – wie anders dan – Koita slaagden er dan toch stilaan in om op het gaspedaal te drukken. Van Dessel raakte in stelling en mikte net naast. Ook een gemotiveerde Dumont viel stevig in. De frustraties stapelden zich wel op. Bauer tackelde driest. Gaux kwam even oog in oog met Coppens maar kraakte zijn schot. Een échte cupmatch in het slotkwartier. Het was Fatih Kaya die een voorzet van Van Dessel tegen de netten knikte en zo het schaamrood op de wangen vermeed.

STVV: Coppens – Al-Dakhil, Teixeira, Bauer – Hashioka, Boya, Smets, Bocat – Van Dessel, Bruno, Hayashi.

RFC MEUX: Paulus, Boreux, Sleewaert, Palate, Smal, Rosy, Kinif, Rouffignon, Coquelle, Moors, Gaux.

Vervangingen: 60’ Smets door Dumont, 60’ Hashioka door Koita, 60’ Bruno door Librici, 6 7’ Moors door Marion, 77’ Kinif door Paquet, 81’ Hayashi door Kaya, 86’ Rosy door Baudouin.

Doelpunten: 84’ Kaya 1-0.

Gele kaarten: Moors (fout), Bauer (fout).

Scheidsrechter: Maaten Toeback.

Toeschouwers: 1.953.