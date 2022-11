Alweer Paul Onuachu trapt KRC Genk voorbij Westerlo naar volgende ronde

Vier keer al won KRC Genk de beker van België. Wouter Vrancken greep er ook eentje, in 2019, als KV Mechelen-coach. Vrancken beseft dus maar al te goed hoe belangrijk die cup is. Zeker voor KRC. Dus liet hij woensdagavond tegen Westerlo niets aan het toeval over. De Genkse trainer wisselde slechts op twee posities. El Khannouss kwam na zijn schorsing weer in de ploeg, Castro moest wijken. Galarza nam de plaats in van een zieke Hrosovsky.

Meteen een eerste basisplek voor de 20-jarige Argentijn. Tot nu toe kreeg hij zeven invalbeurten, goed voor 55 speelminuten in totaal. In Het Kuipje deed hij in één keer beter: Galarza maakte de negentig minuten vol. Hoe bracht de talentvolle middenvelder het er vanaf? Wel, drie dingen vielen ons op. De Argentijn staat erg stevig op de benen, heeft een grote actieradius en zoekt graag de dubbelpass door het centrum. Een geslaagd Genks debuut dus.

Chadli

In de competitie hakte Racing Westerlo in de pan. Amper drie weken geleden werd het nog 6-1 in de Cegeka Arena. Tijd voor revanche? Jonas De Roeck probeerde de ongenaakbare competitieleider te vloeren met een flink door elkaar geschud elftal. De Westel-coach wijzigde zijn ploeg, die een puntje pakte tegen Union, op maar liefst zes posities. Belangrijkste wijziging: Nacer Chadli raakte weer fit na een adductorenletsel. En Sinan Bolat, die zat één zitje voor ons gezellig in de tribune.

De gevaarlijkste thuisspeler bleek een Limburger. Hoe vaak zou Kyan Vaesen als kereltje in de Genkse tribunes gejuicht hebben bij goals van Vossen en Barda? Woensdag trapte Vaesen eerst net naast, daarna moest Vandevoordt een stevige pegel in twee keer stoppen.

Vergis u niet, het was een van de weinige keren dat Westerlo voor gevaar kon zorgen, want Racing domineerde de partij van bij de aftrap. Zonder zelf veel kansen bij elkaar te voetballen, het had voor rust aan een moment genoeg om op voorsprong te klimmen.

Assist Arteaga

Linksachter Arteaga kon nog voor het kwartier ver doordringen en Onuachu voor doel bereiken. De Nigeriaanse topschutter had een rebound nodig om Gillekens te vloeren. Twaalf goals in de competitie, eentje in de beker, dat maakt dertien stuks in totaal. Een aardig aantal midden november als je weet dat Onuachu zijn eerste basisstek dit seizoen pas op 11 september te pakken had.

Te slap na rust

Na rust maakte Genk het zichzelf moeilijk. Het voetbalde te slap, te slordig en dus greep Vrancken in. Een te laconieke El Kannouss moest plaats ruimen voor Castro, Preciado kwam voor Paintsil. De Ecuadoriaan rende voor zijn leven en werd getorpedeerd door Perdichizzi. Bizar dat ref Bert Put een gele in plaats van rode kaart bovenhaalde. Genk was net voordien nog met de schrik vrijgekomen toen Nene de 1-1 op een haar na miste.

Racing deed zo in de Kempen wat moest: winnen en doorgaan naar de volgende ronde. Al wil Wouter Vrancken nu vooral de WK-break in met een mooi resultaat tegen Anderlecht zondag.

WESTERLO: Gillekens, Reynolds, Seigers, Perdichizzi, De Cuyper, Dierckx, Madsen, Van Den Keybus, Chadli, Gumuskaya, Vaesen.

KRC GENK: Vandevoordt, Muñoz, Cuesta, McKenzie, Arteaga, Heynen, Galarza, Paintsil, El Khannouss, Trésor, Onuachu.

VERVANGINGEN: 56’ Madsen door Fixelles, 68’ El Khannouss door Castro, 68’ Paintsil door Preciado, 70’ Chadli door Jordanovc, 70’ Vaesen door Nene, 70’ Reynolds door Vetokele, 80’ Gumuskaya door Neustadter, 86’ Trésor door Samatta, 86’ Onuachu door Nemeth.

DOELPUNTEN: 14’ Onuachu 0-1.

GELE KAARTEN: Muñoz (fout).

SCHEIDSRECHTER: Bert Put.

TOESCHOUWERS: 6.000.