Zingende militair Johan knokt voor plekje in Battles van ‘The Voice van Vlaanderen’

Leopoldsburg

Vorige week werd al duidelijk dat de coaches de lat heel erg hoog leggen tijdens de Knockouts van The Voice van Vlaanderen. Vrijdag is het aan Johan Callaars (38) om boven die lat te geraken. De militair uit Leopoldsburg zong tijdens zijn auditie Are You Gonna Be My Girl, waarna enkel Koen Wauters omdraaide. “Johan heeft tijdens zijn auditie vooral zijn rockgehalte uitgespeeld, maar hij heeft dat eigenlijk totaal niet nodig”, zegt coach Koen. “Ik denk dat hij nog gaat schrikken van zijn eigen, echte stem.” Die mag hij dan laten horen in Little Black Submarines van The Black Keys. (nco)

The Voice van Vlaanderen, VTM, vrijdag, 20.35 uur