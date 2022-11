Casino Film Fest in Houthalen zet jonge, Limburgse filmmakers in de kijker. — © TV Limburg

Houthalen-Helchteren

In Cultuurcentrum Casino in Houthalen-Helchteren vindt komende zondag de eerste editie van het Casino Film Fest plaats. Het filmfestival wil vooral jonge, Limburgse filmmakers in de kijker zetten. Er worden films en videoclips getoond, maar er zijn ook workshops en concerten. Het is niet gek dat het Casino een filmfestival organiseert want het cultuurcentrum stond vroeger vooral bekend als cinema. En dat wordt meteen duidelijk wanneer we een kijkje nemen achter de schermen.