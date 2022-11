Bekerverhaal Lommel SK zit erop: invaller Gano verzilvert enige bal tussen de palen van bezoekers

Het is een ongeschreven voetbalwet. Wie de kansen mist, krijgt gegarandeerd het deksel op de neus. Dat is precies wat Lommel overkwam. De Limburgers beten zich de tanden stuk op Bossut, invaller Gano had aan één poging genoeg om zijn ex-ploeg te nekken.

Een duel tussen een tweedeklasser met een thuiscomplex en een eersteklasser die buitenshuis geen potten breekt. Bovendien twee coaches die uitpakken met een experimenteel elftal en zo duidelijk maken dat de bekercompetitie niet bepaald hun prioriteit is. Zo doe je niet aan klantenbinding. De opkomst aan de Gestelsedijk was woensdagavond dan ook erg pover.

Het dient gezegd, bij de rust hadden we vooral te doen met de Essevee-fans, die een paar uren bus achter de rug hadden. Het spektakel dat hun ploeg opdiste, was uitzonderlijk armetierig. De Lommelse keeper Ivezic, een Montenegrijn die debuteerde bij de Limburgers (geen Kristof Van Hout dus!), had in de voorgaande 45 minuten niet één keer de handschoenen uit de mouwen moeten steken.

Vier keer Bossut

Ja, de staartploeg uit de Jupiler Pro League had het merendeel van het balbezit. Maar de SK-verdediging, zonder ervaren rot Wuytens, gaf geen krimp en lanceerde met de regelmaat van een klok een snedige tegenaanval. Zo kwam linkerwing Roque al na een handvol minuten in de buurt van Bossut. Maar die ging goed plat. Iets wat hij nadien nog drie keer moest herhalen.

Zo stoomde Vancsa halverwege de eerste helft op links voorbij Jan en alleman en dus was het opnieuw aan de Waregemse routinier om de meubelen te redden. Ook een tweede poging van de Hongaar was eenzelfde lot beschoren. Maar dé kans van de eerste helft was toch voor Chadli. Die troefde Miroshi in snelheid af en strandde op… de voet van Bossut.

Vossen, Gano en Fadera in

Een brilstand dus halfweg en daar kon enkel Mbaye Leye vrede mee nemen. Even wekten zijn spelers nadien de indruk dat ze een tandje zouden bijsteken. Sissako drong na balverlies van Chadli, beetje egoïstisch, diep door in de Lommelse zestien. Wat volgde, was een carambole. De bal verdween over doel. Chadli stelde aan de overkant bijna meteen orde op zaken met een dropshot, nog net binnen het bereik van Bossut.

Voor de Waregem-coach het sein om de ‘grote kanonnen’ in het veld te brengen. Vossen, Gano en Fadera mochten de kwalificatie proberen te verzilveren en deden dat ook. Fadera loodste bij één van zijn eerste balcontacten verloren zoon Gano door de buitenspelval en dan weet je hoe laat het is. De eerste bal tussen de palen van West-Vlaamse zijde was meteen de goede.

De thuisploeg spartelde nog even tegen met een te zwakke kopbal van Cauë en een schot over van Belghali. Maar een verdienstelijk Lommel is meteen, in tegenstelling tot vorig jaar, uitgebekerd. Zulte Waregem is Charleroi niet.

LOMMEL SK: Ivezic – Monjonell, Amankwah, Tolinsson – Belghali, Thordarson, Granell, Roque - Chadli, Cauë, Vancsa.

ZULTE WAREGEM: Bossut – Tambedou, Willen, Miroshi - Ciranni, Sissako, Vigen, Sangaré, Drambaiev – Ndour, Offor.

VERVANGINGEN: 64’ Drambaiev door Fadera, 64’ Offor door Gano, 64’ Ndour door Vossen, 64’ Chadli door Martinez, 78’ Tolinsson door Anello, 78’ Vancsa door Kadiri, 81’ Sangaré door Rommens, 81’ Tambedou door Sörmo.

DOELPUNTEN: 69’ Gano 0-1.

GELE KAARTEN: 33’ Ndour (fout), 51’ Sissako (fout), 67’ Gano (gemekker), 79’ Miroshi (fout).

SCHEIDSRECHTER: Ken Vermeiren.

TOESCHOUWERS: 750.