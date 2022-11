Bioracer verhuist productie van Tessenderlo naar het buitenland

Tessenderlo

Bioracer is van plan om de productie van zijn hoogtechnologische sportkledij te verhuizen van Tessenderlo naar het buitenland. Het bedrijf vindt naar eigen zeggen geen personeel meer in België dat wil of kan werken aan hun productielijn. Ook de energiecrisis en de hoge loonkosten spelen allicht een rol. Door de huidige economische situatie heeft het bedrijf 8 van de 20 productiemedewerkers op economische werkloosheid geplaatst. CEO Danny Segers benadrukt dat dit niet betekent dat Bioracer weggaat uit Tessenderlo. Het logistieke en het ontwikkelingsgedeelte blijft en zal allicht nog uitbreiden, enkel de productie verhuist.