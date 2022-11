Moedig THES begeeft pas na rust in bekerpartij tegen Oostende

Voetbal is ook in de beker een feest in Tessenderlo. Ondanks de stevige concurrentie van Westerlo-KRC Genk daagden bijna 1.500 toeschouwers op voor de clash met Oostende. Eentje waarin de thuisploeg de kat uit de boom kon kijken tegen de tegenstrever uit de Jupiler Pro League. Thuiscoach Patrick Witters recupereerde topschutter Bertaccini, zaterdag nog geschorst op Patro, en gebruikte hem als speerpunt in de omschakeling. Na amper drie minuten leverde dat ei zo na succes op, toen de ver uitgelopen doelman Phillips zich mispakte aan de eerste Looise dieptepass. Bertaccini werd met de rug naar doel en uit een scherpe hoek nog afgeblokt.

THES houdt makkelijk stand

Oostende-coach Thalhammer hield van de winnende basiself tegen Kortrijk amper vijf spelers over, maar ook elk lid van deze ploeg stond dit jaar al minstens één keer aan de aftrap in eerste klasse. Snedig voetballen deden ze echter niet in een flauwe eerste helft, kansen creëren nog veel minder.

Doelman Valkenaers moest alleen attent reageren op een afgeweken schot van Sakamoto. De twee keer dat hij de bal uit zijn netten viste, stond de lijnrechter al een poos met de vlag in de lucht. Zo haalde een prima georganiseerd THES, dat ook al zonder succes probeerde tegen te prikken, comfortabel de rust met 0-0.

Wout Coomans. — © BELGA

Vermijdbare goal

De bezoekende coach zag de bui hangen en haalde bij de start van de tweede helft zijn beste spits van de bank. Thierry Ambrose stond amper tien minuten op het veld of hij had de ban al gebroken. Uit Loois oogpunt een vermijdbare tegengoal. Vanaken had iets te makkelijk een hoekschop weggegeven, terwijl Ambrose de corner van Bätzner vrijstaand mocht inkoppen (0-1).

THES antwoordde prompt. Twee gevaarlijke vrijschoppen van Swinnen leverden aan de eerste paal evenveel kopkansen op voor Bertaccini. Hij miste echter zijn eerste poging en knikte de tweede in de handen van Philllips.

Risico’s afgestraft

Missen deed Atanga aan de overkant niet. De pijlsnelle Ghanees rondde een doorsteekpass rustig af (0-2). De moedige thuisploeg probeerde nog het tij te keren maar moest daarbij te grote risico’s nemen. Bätzner, Albanese en McGeehan vergaten nog om het licht uit te knippen maar de volgende rush van de aalvlugge Atanga was wel fataal. Bätzner miste ditmaal niet in de rebound (0-3).

Wedstrijd beslist maar het Looise eergevoel zorgde nog voor een aangenaam slot. De thuisploeg zocht en vond de verdiende tegentreffer, Vanaken kopte een hoekschop van Jeunen hard binnen (1-3). Op het moment dat de 1-4 van invaller Berte een streep trok onder het bekerseizoen van THES Sport, was het al aanschuiven aan de verschillende togen.

THES SPORT: Valkenaers - Hulsmans, M. Vermijl (85’ Spruyt), Vanaken, Coomans, De Jonghe (85’ Mbuyi-Mbayo) - Hulsmans, Jeunen, Kerckhofs (78’ Brugmans), Swinnen (78’ Troonbeeckx) - Bammens (62’ Naqqadi), Bertaccini.

KV OOSTENDE: Phillips - Urhoghide, Tanghe, Katelaris - Albanese (72’ Wylin), Osifo, McGeehan (72’ Rocha), Sakamoto (72’ Ndicka) - Bätzner, Musayev (46’ Ambrose) - Atanga (78’ Berte).

Doelpunten: 55’ Ambrose 0-1, 64’ Atanga 0-2, 76’ Bätzner 0-3, 81’ Vanaken 1-3, 88’ Berte 1-4.

Gele kaarten: 35’ Katelaris.

Scheidsrechter: Diskeuve. Toeschouwers: 1300.