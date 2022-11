CROKY CUP. Voorlopig geen verrassingen: Union neemt na rust afstand, Genk zet Westerlo opzij en AA Gent wint ruim

Lokeren-Temse - KV Mechelen 0-5

Op bezoek bij Lokeren-Temse heeft KV Mechelen zich niet laten verrassen. Schoofs zorgde na twintig minuten voor het openingsdoelpunt. Net voor de pauze verdubbelde Malede de score. Na de rust zorgde diezelfde Malede, Da Cruz en Van Hecke voor de forfaitcijfers.

Cercle Brugge - Beerschot 3-1

Cercle Brugge heeft zich niet laten verrassen door tweedeklasser Beerschot. De Bruggelingen kwamen al na vier minuten op voorsprong via Denkey, maar na een doelpunt van Verlinden werd het toch nog spannend. Na de pauze zette Ueda Cercle meteen op rozen waarna Denkey de score nog verder uitdiepte met zijn tweede van de avond.

Thes Sport - KV Oostende 1-4

Tegen Thes Sport had KV Oostende het lastiger dan verwacht. De Kustboys wisten voor de rust wel twee keer de netten te doen trillen, maar telkens werd dat doelpunt wegens buitenspel afgekeurd. Wat voor de rust niet lukte, lukte na de pauze wel. Invaller Ambrose kopte Oostende op voorsprong. Atanga en Bätzner zorgden niet veel later voor de 0-3. Sam Vanaken redde nog de eer voor Thes.

Cappellen - Union 1-7

De verplaatsing naar Cappellen is voor vicekampioen Union geen walk in the park geworden. Na een vroege achterstand kon het pas net voor de rust op gelijke hoogte komen via Adingra. Na de pauze zorgde El Azzouzi met twee doelpunten in vijf minuten tijd voor de genadeslag. Nilsson (2x), Adingra en Puertas zorgden nog voor de zware 1-7-eindcijfers.

Lommel - Zulte Waregem 0-1

Een stug Lommel heeft Zulte Waregem helemaal tot het uiterste gedreven. De bezoekers uit West-Vlaanderen konden pas diep in de tweede helft de ban breken na een doelpunt van invaller Zinho Gano. Lommel zette daarna nog alles op alles, maar scoren lukte niet meer.

Sint-Truiden - RFC Meux 1-0

Sint-Truiden heeft geen steken laten vallen tegen RFC Meux uit de tweede afdeling. De Kanaries hadden wel moeite met de bezoekers. Invaller Kaya kon pas in de 83ste minuut de ban breken voor de Truienaars met een rake kopbal.

Dessel Sport - AA Gent 0-5

AA Gent heeft weinig energie verspild op bezoek bij eerstenationaler Dessel Sport. De Buffalo’s hadden al na een half uur een comfortabele 0-4-voorsprong beet. Na de pauze zette Hjulsager de forfaitcijfers op het bord, waarna de Gentse voet van het gaspedaal ging.

Westerlo - KRC Genk 0-1

Enkele weken geleden legde Racing Genk promovendus Westerlo nog met zware 6-1-cijfers over de knie. In de beker hoopten de Kemphanen de rollen om te draaien. Toch was het Paul Onuachu die Genk al in de eerste helft op rozen zette. Na de pauze probeerde Westerlo wel op gelijke hoogte te komen, maar de Genkse organisatie stond pal. Westerlo is zo samen met Eupen voorlopig de enige eersteklasser die uit de Beker ligt.

Patro Eisden Maasmechelen (1e nationale) - Club Brugge (1A) (20u45)

Donderdag:

SK Beveren (Challenger Pro League) - Antwerp (1A) (20u)

RWDM (Challenger Pro League) - KV Kortrijk (1A) (20u)

Lierse (Challenger Pro League) - KV Kortrijk (1A) (20u)