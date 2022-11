Lokeren-Temse kan KV Mechelen weinig in de weg leggen: Malinwa na forfaitzege richting achtste finales

KV Mechelen heeft zonder problemen de achtste finales van de Croky Cup bereikt. De Kakkers zetten in het Daknamstadion moeiteloos Lokeren-Temse, dat uitkomt in de Tweede Amateurafdeling, opzij met 0-5.

Trainer Steven Defour gunde basispionnen als Coucke, Bolingoli en Ngoy rust. Daardoor verschenen Thoelen, Peyre en Malede aan de aftrap en week Van Hoorenbeeck uit naar de linksachter. Het Lokeren-Temse van trainer Hans Cornelis schoot met de steun van het thuispubliek het hevigst uit de startblokken. De Waaslanders vertoeven nu al enkele jaren in de lagere reeksen, maar het bekervoetbal zal doen denken aan vervlogen tijden. Van 2014 is het geleden dat het toenmalige Sporting Lokeren de beker in de lucht stak in het Koning Boudewijnstadion, net als twee jaar voordien.

Het eerste concrete doelgevaar kwam van de Mechelaars. Schoofs werd op weg gezet door Storm maar schoot voorlangs, Da Cruz liet een schotje van binnen de zestien noteren. Na ruim twintig minuten was de logische 0-1 een feit: Schoofs nam een afgemeten lange bal van Hairemans perfect mee een punterde subliem voorbij doelman Merckx.

Van Moerzeke schudde Verstraete van zich af, maar knalde onbesuisd naast. Iets voor rust nam Malinwa de spanning helemaal weg met Storm als aangever en Malede die de 0-2 maar hoefde binnen te tikken. Voor Storm de eerste assist van het seizoen, voor Malede het eerste doelpunt. De Israëliër voegde daar vlak na rust ook meteen zijn tweede aan toe, nadat Da Cruz hem wel heel gemakkelijk had vrijgespeeld: 0-3.

Veer gebroken

Iets daarvoor had Janssen de mogelijke aansluitingstreffer nog op Thoelen geknald, maar de veer was wel degelijk gebroken. Malede bediende Da Cruz en die plaatste de 0-4 enig mooi in de kruising. De Lokerse supporters wisten al wel hoe laat het was, maar besloten dan maar een laatste keer het beste van zichzelf te geven in de beker dit seizoen. Alsof ze nooit van het hoogste niveau zijn weggeweest. Het motiveerde Van Moerzeke en Elewaut nog tot schietkansen, maar dat ene doelpuntje was hen niet gegund.

Aan de overzijde diepte invaller Van Hecke de score nog uit tot 0-5 op aangeven van die andere invaller Hernandez. De forfaitscore als eindstand en een plek in de achtste finales waren een feit.

Scheidsrechter: Anthony Letellier.

Doelpunten: 21’ Schoofs (Hairemans) 0-1, 43’ Malede (Storm) 0-2, 51’ Malede (Da Cruz) 0-3, 61’ Da Cruz (Storm) 0-4, 87’ Van Hecke (Hernandez) 0-5.

Gele kaarten: 37’ Boujouh, 53’ Verstraete.

KSC Lokeren-Temse: Merckx; El Banouhi (61’ Dianganga), De Wilde, Pogba, Boujouh (84’ Diallo); Van Moerzeke, Maes, Deneve, Vercauteren (67’ Elewaut); Casagolda (67’ Vermeiren), Janssen (61’ Boulaouali).

KV Mechelen: Thoelen; Walsh, Peyre, Bates, Van Hoorenbeeck; Verstraete, Schoofs (67’ Van Hecke), Da Cruz (78’ Oum Gouet); Hairemans (67’ Robberechts), Malede (67’ Soelle Soelle), Storm (82’ Hernandez).