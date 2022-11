Jennifer Aniston openhartig over haar pogingen om zwanger te worden: “Zelfs IVF geprobeerd”

Jennifer Aniston, die wereldwijde bekendheid verwierf als Rachel Green in Friends, heeft in een interview met Allure Magazine laten optekenen dat ze een aantal jaar geleden verschillende pogingen deed om zwanger te worden. Daarbij probeerde ze ook in-vitrofertilisatie, of kortweg IVF. “Maar ik heb geen spijt dat het niet gelukt is”, vertelt ze openhartig.

Anistons leven wordt al jaren met een vergrootglas gevolgd. Haar relaties met beroemdheden Brad Pitt (2000-2005) en Justin Theroux (2015-2017) hebben daar geen deugd aan gedaan. Maar het nieuws dat de Amerikaanse actrice jarenlang heeft geprobeerd om zwanger te worden, had de buitenwereld nog niet bereikt.

Nu heeft Aniston zelf dat boekje opengedaan. “Het was een heel zware periode van jaren vol speculatie. Ik deed er alles aan om zwanger te geraken. Ik probeerde IVF, dronk Chinese thee… Maar het mocht niet baten.”

“Ik wou dat iemand me vroeger had verteld om mijn eicellen in te vriezen. Maar daar denk je natuurlijk niet aan. Nu is de trein gepasseerd”, zegt ze in het interview. En daar heeft de actrice naar eigen zeggen vrede mee genomen. “Ik heb geen spijt. Integendeel, ik voel me zelfs opgelucht omdat de twijfel nu weg is.”

In het verleden waren er geruchten dat Aniston geen kinderen wou en dat dat ook de reden van de breuk tussen haar en Justine Theroux was, maar dat ontkent ze met klem: “Ze noemden met egoïstisch, maar het waren allemaal leugens. Ik heb helemaal niets te verbergen over dit thema.”