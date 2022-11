Tweede ronde nodig in Georgia: weten we pas volgende maand wie controle verwerft over Amerikaanse Senaat?

Wie wordt de volgende senator van de Amerikaanse staat Georgia: de Democraat Raphael Warnock of de Republikein Herschel Walker? We zullen het pas binnen een maandje weten. De strijd tussen beide mannen is “too close to call” en er is een tweede ronde nodig.

Volgens de meest recente cijfers (met 99 procent van de stemmen geteld) behaalde Raphael Warnock, de zittende senator, 49,2 procent van de stemmen tijdens de midterm-verkiezingen in de Verenigde Staten. De Democraat doet daarmee (ietsje) beter dan de 48,7 procent van zijn Republikeinse uitdager Herschel Walker. Chase Oliver, een kandidaat voor de Libertarische Partij, haalde de resterende 2,1 procent binnen.

In Georgia moet een kandidaat echter minstens 50 procent van de stemmen halen voor hij tot senator verkozen kan worden. En aangezien noch Warnock, nock Walker daarin geslaagd zijn, moet er nog een run-off komen, zo stipuleert het verkiezingsreglement van de zuidelijke staat. Een tweede ronde, dus.

6 december

Op 6 december zullen de stemgerechtigden van Georgia opnieuw naar het stemhokje moeten. Nu zullen ze echter niet meer kunnen stemmen op Chase, waardoor die geen stemmen meer kan stelen van Warnock of Walker en een van beide mannen sowieso wél de verkiezingsdrempel van 50 procent zal halen.

Het resultaat in Georgia kan ook nog bepalen wie de controle krijgt over de Senaat: de Democraten of de Republikeinen. Van de 100 te verdelen zitjes hebben de Democraten er momenteel 48 in handen, de Republikeinen 49. Naast Georgia zijn voorlopig ook de staten Arizona en Nevada nog onbeslist. In Arizona lijken de Democraten op de overwinning af te stevenen, in Nevada staan de Republikeinen voor. Als dat ook de definitieve resultaten worden, wordt het 49-50 in het voordeel van de Republikeinen.

Wat bij gelijke stand?

Alleen Georgia blijft dan nog over. Als de Republikeinen de staat binnenhalen, wordt het 49-51 in hun voordeel en veroveren zij de controle over de Senaat. Als de Democraten de stand op gelijke hoogte brengen, houden zij de controle. In het geval van een gelijke verdeling krijgt namelijk ook de vicepresident een stem, waardoor de partij van de vicepresident (op dit moment de Democrate Kamala Harris) een gewone meerderheid kan verwerven.