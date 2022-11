Felice Mazzu twee weken na exit bij Anderlecht naar Charleroi? Kans zit er dik in

Charleroi ontsloeg op 22 oktober Edward Still na tegenvallende resultaten, Frank Defays nam over ad interim, maar nu is het de bedoeling dat Mazzu de hoofdcoach wordt. De onderhandelingen gaan de goeie richting uit, zo wordt ons op Mambourg bevestigd. Twee weken geleden werd Mazzu de laan uitgestuurd bij Anderlecht, lang lijkt hij dus niet zonder werk te zullen zitten. Als Mazzu naar zijn ex-cub trekt, dan ziet het ernaar uit dat zijn keeperstrainer bij RSCA Laurent Deraedt hem zal vervoegen. (PJC)