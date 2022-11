“Razende Donald Trump is tegen iedereen aan het schreeuwen”

Dat de verwachte “rode vloedgolf” is uitgebleven en de Amerikaanse midterm-verkiezingen niet de verhoopte successen voor de Republikeinen hebben opgeleverd, maakt voormalig president Donald Trump naar verluidt “razend”. Dat meldt CNN-reporter Jim Acosta op gezag van een adviseur van Trump. “Hij is tegen iedereen aan het schreeuwen”, zo luidt het onder meer.

Eerst en vooral was er het grote succes van Ron DeSantis. Hoewel een partijgenoot (en mede-inwoner van Florida) maakte het Donald Trump toch zichtbaar nerveus. Verwacht wordt dat DeSantis, die met ruim verschil werd herverkozen tot gouverneur van Florida, binnen twee jaar net als Trump zal meedingen naar de Republikeinse nominatie voor het presidentschap.

Trump heeft zijn kandidatuur daarvoor nog altijd niet officieel aangekondigd, maar zal dat allicht volgende week (15 november) doen. Hij liet eerder al verstaan dat hij die dag “een zeer grote aankondiging” zou doen. De tegenvallende resultaten van de midterms zouden die plannen niet hebben veranderd. “Het is te gewoon te vernederend om het uit te stellen”, zou de voormalige president hebben gezegd.

Was het dan zo vernederend voor Trump? Toch wel een beetje, ja. Opmerkelijk waren de tegenvallende resultaten van veel van de kandidaten die hij openlijk en uitdrukkelijk had gesteund. Zijn vertrouweling J.D. Vance werd dan wel tot senator van Ohio verkozen, maar andere prominente protegés als “televisiedokter” Mehmet Oz, Doug Mastriano, Don Bolduc en Kari Lake moesten allemaal het onderspit delven. Daarnaast dreigt ook Herschel Walker, een voormalig American Football-speler die ooit nog voor de club van Trump speelde, nog naast de senaatszetel in Georgia te grijpen.