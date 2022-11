Franse bondscoach Didier Deschamps heeft genoeg aan 25 spelers, geblesseerde Karim Benzema is er gewoon bij op WK in Qatar

De Franse bondscoach Didier Deschamps maakte woensdagavond zijn WK-selectie bekend. Hij koos niet voor 26, maar voor 25 spelers en Karim Benzema is er gewoon bij. Nochtans zijn er in Frankrijk wel wat zorgen om de kersverse winnaar van de Gouden Bal. Benzema sukkelt al een tijdje met de hamstrings, waardoor hij donderdagavond ook de laatste wedstrijd van Real Madrid voor het WK moet missen.

Net als de Rode Duivels moeten Les Bleus zich zorgen maken om hun nummer negen. Benzema miste dit seizoen al acht wedstrijden wegens spierblessures. Het begon allemaal op 7 september, toen hij in de Champions League op het veld van Celtic na een halfuur naar de kant moest nadat hij iets voelde in de hamstrings. Na een kleine drie weken afwezigheid keerde de kersverse Gouden Bal terug, speelde hij weer even en daarna viel hij opnieuw uit.

Nu moet Benzema voor het eerst dit seizoen drie competitiewedstrijden op rij missen. “Hij heeft geprobeerd om klaar te zijn, maar dat is niet gelukt ondanks het feit dat zijn probleem niet zo ernstig is”, zei Real Madrid-coach Carlo Ancelotti in aanloop naar de wedstrijd tegen Cadiz. Hier en daar wordt er gesuggereerd dat Benzema zich zou sparen voor het WK. “Dat is onzin”, aldus Ancelotti. “Hij is net gefrustreerd omdat hij naar het WK zal trekken zonder ritme en zonder de wedstrijdminuten die hij nodig heeft om in topconditie te zijn.”

Woensdagavond maakte bondscoach Didier Deschamps live op de Franse nationale televisie zijn selectie voor het WK bekend. Opvallend: Deschamps heeft genoeg aan 25 spelers, terwijl hij uit een heel leger aan talent kan kiezen. Benzema is er wel degelijk bij, net zoals zijn spitsbroeders Kylian Mbappé en Antoine Griezmann. De grote afwezigen zijn de geblesseerde Paul Pogba en N’Golo Kanté. Onder meer Lucas Digne en Wissam Ben Yedder werden gewoon gepasseerd.

De 25-koppige selectie van Frankrijk:

Doelmannen: Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda

Verdedigers: Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano, Raphael Varane

Middenvelders: Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Jordan Veretout

Aanvallers: Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Christopher Nkunku