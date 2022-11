Stijn Stijnen is Brugs publiek niet vergeten en heeft mooi gebaar in petto voor Club-fans tijdens bekermatch: “De drank is van mij, negentig minuten lang”

Jaren was Stijn Stijnen de vaste doelman van Club Brugge. Vanavond kijkt hij als coach van Patro Eisden zijn ex-club nog eens in de ogen. Stijnen kondigde vooraf al aan dat hij iets speciaals in petto had voor de Brugse fans. De voormalige doelman trakteert de uitsupporters op gratis drank, als bedankje voor de steun die hij al die jaren kreeg bij Club.