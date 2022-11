Eli Iserbyt kan en mag na scan verder crossen, maar chronisch rugprobleem blijft: “Structureel kan ik blessure niet slechter maken”

Eli Iserbyt staat vrijdag aan de start van de Jaarmarktcross in Niel. ‘Zijn rugprobleem - ischilagie - is niet opgelost, maar structureel kan het niet verergeren door te crossen. Werelds nummer één liet woensdag in Antwerpen wel een MRI-scan nemen na zijn rug- en beenprobleem van zondag, maar na medisch overleg met de ploegdokter kreeg hij het licht op groen.

De leider in de Telenet Superprestige had zondag op het EK in Namen danig last van de onderrug en een eerder gevoelloos linkerbeen dat hij een specialist raadpleegde om te kijken hoe het met het chronisch letsel is gesteld. Het probleem kreeg ook een naam: ischialgie, of zenuwwortelpijn in de onderrug. Sinds de voorbije zomer sukkelt hij wat met de rug. Hij brak daardoor ook zijn mountainbike-avontuur af, maar dat probleem leek onder controle. Tot hij zich in Namen verstapte.

“Structureel kan ik de blessure niet slechter maken, al kan een val of onverwachte beweging wel zorgen voor een tijdelijke terugval”, aldus Iserbyt. “Met bijkomende rugoefeningen en kiné-behandelingen kan ik mijn seizoen verderzetten.”

Kinesitherapeut, rugoefeningen en masseur

De leider zelf hoopte erbij te zijn, want de drie klassementen winnen, blijft het doel van deze winter. “Ik cross heel graag, en liefst ook veel. Ik ben blij dat ik verder kan. Het komt erop aan nog meer aandacht te besteden aan dit probleem. Ik werkte er al hard aan: twee tot drie keer per week ga ik langs bij mijn kinesitherapeut. Ik besteed veel tijd aan rugoefeningen. Ik heb op elke cross een masseur die de spieren losmaakt in mijn linkerbeen, net voor de start. Zo kon ik tot het EK de last onder controle houden. Al van bij de eerste veldrit in Kruibeke had ik wel vaak last van die zenuwpijnen, maar toch waren mijn resultaten supergoed. Daar was ik heel blij mee, na een gebrekkige voorbereiding. Sinds juli heb ik keihard gewerkt.”

Michael Vanthourenhout debuteert vrijdag in zijn Europese trui met zijn in de dezelfde kleuren gelakte Ridley. Fem van Empel is afwezig. Ze kiest voor Hilvarenbeek van zondag, waar in de Beekse Bergen de vijfde manche van de Wereldbeker wordt verreden. Quinten Hermans (Intermarché – Wanty Gobert) is dan weer in rust. (hc)