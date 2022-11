Ook bekende duo’s doen mee aan ‘Fear Factor’: Genkse Nora Dari vormt team met collega uit ‘De Verraders’

Beringen

Vanaf volgende week dinsdag laat Alex Agnew heel wat Vlamingen hun angsten overwinnen (of niet) in Alex Agnew’s Fear Factor op Play4. Maar naast heel wat nog onbekende gezichten, zullen ook vier teams uit bekend Vlaanderen hun grenzen opzoeken. In een speciale BV-aflevering strijdt de Genkse actrice Nora Dari samen met haar collega uit De Verraders Jamie-Lee Six voor de Kitsch Beker. Dominique Persoone vormt een duo met Tanja Dexters. Conner Rousseau gaat de uitdagingen aan met ex-K3’tje Klaasje Meijer en ook Average Rob en Arno The Kid zullen tot het uiterste gaan. (nco)

‘Alex Agnew’s Fear Factor’, iedere dinsdag op Play4 en GoPlay

