Groot deel van bedrijventerrein in Bilzen bijna hele dag zonder stroom: verlies loopt in de duizenden euro’s

Bilzen

In Bilzen op de kmo-zone Spelver II ging woensdagmiddag bij een zestal bedrijven het licht uit. Een ondergrondse stroomstoring zorgde dat er bijna de hele dag geen telefoon, internet of bedrijvigheid mogelijk was. Voor het tankstation Texaco-Plusquin was het een zwarte dag. “We hebben geen brandstoffen kunnen verkopen, de koeling voor onze broodjes, diepvriezers en betaalautomaten lagen allemaal plat”, zucht zaakvoerder Steve Plusquin.