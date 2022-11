Kiev blijft op zijn hoede: “We zien geen enkel teken dat Rusland Cherson verlaat”

“We zien geen enkel teken dat Rusland Cherson verlaat zonder gevecht. Een deel van de Russen wordt in de stad gehouden”, aldus Mychailo Podoljak, een raadgever van het Oekraïense presidentschap. Hij hekelde de “in scène gezette televisieverklaringen” van Moskou.

Eerder had de Russische defensieminister Sergej Sjojgoe de terugtrekking van de Russen bevolen tot achter de rivier Dnjepr (Dnipro in het Oekraïens). De terugtrekking wordt beschouwd als een grote tegenslag voor Moskou. Cherson was de voornaamste verovering door de Russen bij het begin van de invasie in Oekraïne. Het ging om de enige regionale hoofdstad waarvan Rusland de verovering had opgeëist. In september had Russisch president Vladimir Poetin bovendien het gebied geclaimd als Russisch grondgebied, na internationaal veroordeelde schijnreferenda.