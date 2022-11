Na de plofkraak op een kantoor van bpost in 2018 werd de vluchtauto gevonden in een schuur achter de woning van toenmalig schepen Anick Berghmans. — © BELGA

Lommel

De ooit zo beloftevolle Lommelse schepen Anick Berghmans is ook in beroep veroordeeld tot betaling van 272.355 euro voor haar aandeel in een plofkraak. Het is onduidelijk of haar vier mededaders vermogend zijn waardoor ze er mogelijk alleen voor opdraait.